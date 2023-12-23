Израильские военные расширили операцию на юге Газы против подземной инфраструктуры ХАМАСа

Израильские военные еще больше расширили операции на юге Газы, особенно против подземной инфраструктуры ХАМАСа.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"При входе в новые опорные пункты ХАМАСа войска вступают в тяжелые бои", - заявил он.

По словам Хагари, в районе Хан-Юниса ЦАХАЛ ведет "очень активную борьбу" с туннелями палестинской террористической группировки.

"Мы расширили там инженерно-боевые силы... и в ближайшие дни мы еще больше расширим возможности 99-й дивизии", - добавил он.

По его словам, на данный момент наземные силы уничтожили или захватили около 30 тысяч единиц взрывчатки, включая противотанковые ракеты и РПГ, по всему Сектору Газа.

По словам Хагари, в районе кварталов Дарадж и Туффа города Газа войска обнаружили в школе тайник с оружием, в том числе множество взрывных устройств, ракет и "стратегических" средств, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС, которые, по его словам, могли быть использованы против кораблей ВМС Израиля.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября боевики палестинского движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали, похищали и пытали военных и мирных людей, а также ракетами обстреливали города страны. В ответ Тель-Авив объявил о начале в Секторе Газа наземной операции "Железные мечи".

В конце ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Перемирие длилось до 1 декабря и было сорвано из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

20 декабря Израиль предложил палестинцам перемирие сроком неделю. Тель-Авив предложил освободить 40 человек, среди которых женщины и дети, а также пожилые мужчины, нуждающиеся в срочной медицинской помощи. Однако, в свою очередь, ХАМАС отклонил предложение Израиля остановить боевые действия на одну неделю для обмена.

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