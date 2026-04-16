Ізраїльські війська готуються до припинення вогню в Лівані вже сьогодні, - ЗМІ

18:28 16.04.2026 Чт
2 хв
Став відомий час початку перемир'я
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ізраїльські військові (Getty Images)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до припинення вогню в Лівані. Воно має розпочатися о 19:00 за місцевим часом.

Видання зазначило, що високопоставлені командири ЦАХАЛ отримали наказ підготувати війська, які наразі дислокуються на півдні Лівану, до перемир’я.

Ізраїльським військовим повідомили, що припинення вогню розпочнеться в проміжку часу між 19:00 та північчю.

Напередодні у Вашингтоні пройшла зустріч представників Лівану та Ізраїлю, яка поклала старт прямим переговорам між країнами, до яких їх схиляли США.

З боку американської сторони участь брали держсекретар США Марко Рубіо, радник Державного департаменту США Майкл Нідгем, посол США в Лівані Мішель Ісса й посол США при ООН Майк Волц.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наголосив, що перемир’я між США та Іраном не стосується бойових дій проти "Хезболли" в Лівані, і тому операції в цьому регіоні триватимуть.

Ізраїльський прем’єр зазначив, що Ізраїль підтримує ініціативи Трампа щодо Ірану, але боротьба з "Хезболлою" буде продовжена до повного усунення загрози.

Пізніше Нетаньягу заявив про намір розпочати прямі переговори з Ліваном, щоб встановити мир та роззброїти "Хезболлу".

Ізраїльський прем’єр заявив, що дав доручення розпочати переговори якомога швидше. За словами Нетаньягу, вони мають включати питання роззброєння "Хезболли" та встановлення стабільних мирних відносин.

