Израильские войска готовятся к прекращению огня в Ливане уже сегодня, - СМИ

Издание отметило, что высокопоставленные командиры ЦАХАЛ получили приказ подготовить войска, которые сейчас дислоцируются на юге Ливана, к перемирию.

Израильским военным сообщили, что прекращение огня начнется в промежутке времени между 19:00 и полуночью.

Накануне в Вашингтоне прошла встреча представителей Ливана и Израиля, которая положила старт прямым переговорам между странами, к которым их склоняли США.

Со стороны американской стороны участие принимали госсекретарь США Марко Рубио, советник Государственного департамента США Майкл Нидгем, посол США в Ливане Мишель Исса и посол США при ООН Майк Уолц.

Отметим, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что перемирие между США и Ираном не касается боевых действий против "Хезболлы" в Ливане, и поэтому операции в этом регионе будут продолжаться.

Израильский премьер отметил, что Израиль поддерживает инициативы Трампа по Ирану, но борьба с "Хезболлой" будет продолжена до полного устранения угрозы.