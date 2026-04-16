Ізраїльські війська готуються до припинення вогню в Лівані вже сьогодні, - ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до припинення вогню в Лівані. Воно має розпочатися о 19:00 за місцевим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz .

Видання зазначило, що високопоставлені командири ЦАХАЛ отримали наказ підготувати війська, які наразі дислокуються на півдні Лівану, до перемир’я.

Ізраїльським військовим повідомили, що припинення вогню розпочнеться в проміжку часу між 19:00 та північчю.

Напередодні у Вашингтоні пройшла зустріч представників Лівану та Ізраїлю, яка поклала старт прямим переговорам між країнами, до яких їх схиляли США.

З боку американської сторони участь брали держсекретар США Марко Рубіо, радник Державного департаменту США Майкл Нідгем, посол США в Лівані Мішель Ісса й посол США при ООН Майк Волц.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наголосив, що перемир’я між США та Іраном не стосується бойових дій проти "Хезболли" в Лівані, і тому операції в цьому регіоні триватимуть.

Ізраїльський прем’єр зазначив, що Ізраїль підтримує ініціативи Трампа щодо Ірану, але боротьба з "Хезболлою" буде продовжена до повного усунення загрози.