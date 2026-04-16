Израильские войска готовятся к прекращению огня в Ливане уже сегодня, - СМИ

18:28 16.04.2026 Чт
Стало известно время начала перемирия
aimg Валерий Ульяненко
Израильские войска готовятся к прекращению огня в Ливане уже сегодня, - СМИ Фото: израильские военные (Getty Images)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к прекращению огня в Ливане. Оно должно начаться в 19:00 по местному времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

Трамп анонсировал встречу лидеров Ливана и Израиля впервые за более чем 30 лет

Издание отметило, что высокопоставленные командиры ЦАХАЛ получили приказ подготовить войска, которые сейчас дислоцируются на юге Ливана, к перемирию.

Израильским военным сообщили, что прекращение огня начнется в промежутке времени между 19:00 и полуночью.

Накануне в Вашингтоне прошла встреча представителей Ливана и Израиля, которая положила старт прямым переговорам между странами, к которым их склоняли США.

Со стороны американской стороны участие принимали госсекретарь США Марко Рубио, советник Государственного департамента США Майкл Нидгем, посол США в Ливане Мишель Исса и посол США при ООН Майк Уолц.

Отметим, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что перемирие между США и Ираном не касается боевых действий против "Хезболлы" в Ливане, и поэтому операции в этом регионе будут продолжаться.

Израильский премьер отметил, что Израиль поддерживает инициативы Трампа по Ирану, но борьба с "Хезболлой" будет продолжена до полного устранения угрозы.

Позже Нетаньяху заявил о намерении начать прямые переговоры с Ливаном, чтобы установить мир и разоружить "Хезболлу".

Израильский премьер заявил, что дал поручение начать переговоры как можно скорее. По словам Нетаньяху, они должны включать вопросы разоружения "Хезболлы" и установления стабильных мирных отношений.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы