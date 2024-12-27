Ізраїльська авіація масовано вдарила по позиціях хуситів у Ємені

Військова авіація Ізраїлю атакувала військові об'єкти хуситів у Ємені. Під удар, зокрема, потрапило летовище у столиці країни Сані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).