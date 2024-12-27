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Ізраїльська авіація масовано вдарила по позиціях хуситів у Ємені

П'ятниця 27 грудня 2024 00:54
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Ізраїльська авіація масовано вдарила по позиціях хуситів у Ємені Фото: ізраїльські ВПС атакували військові позиції хуситів у Ємені (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Військова авіація Ізраїлю атакувала військові об'єкти хуситів у Ємені. Під удар, зокрема, потрапило летовище у столиці країни Сані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Ударів було завдано по позиціях терористів на західному узбережжі та в глибині країни.

Зокрема, були атаковані військова інфраструктура хуситів у столичному міжнародному аеропорту Сани, а також на електростанціях Хезьяз і Рас Канатіб.

Крім того, ЦАХАЛ завдала ударів по військовій інфраструктурі у портах Аль-Худайда, Саліф і Рас Канатіб на західному узбережжі.

"Ці військові об'єкти використовувалися терористичним режимом хуситів для контрабанди іранської зброї в регіон та для в'їзду високопоставлених іранських чиновників. Це ще один приклад використання хуситами цивільної інфраструктури у військових цілях", - йдеться у повідомленні.

Атаки Ізраїлю по єменських хуситах

З початком війни у Секторі Газа 7 жовтня 2023 року, ісламське угруповання єменських хуситів, за підтримки Ірану, почало атакувати комерційні торгові судна, що рухаються в Червоне море. Також терористи регулярно обстрілюють ракетами і дронами територію Ізраїлю.

Зокрема, під час удару 26 грудня, постраждав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Обстріл застав його разом із командою в аеропорту Сани.

21 грудня хусити вдарили ракетами по столиці Ізраїлю. За кілька годин у Сані пролунали вибухи.

Пізніше виявилося, що удару завдали американські військові.

В ніч на 19 грудня хусити вдарили ракетою по Ізраїлю, але її збила ППО. У відповідь Ізраїль атакував з авіації позиції терористів у Ємені.

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