Ізраїльська авіація масовано вдарила по позиціях хуситів у Ємені
Військова авіація Ізраїлю атакувала військові об'єкти хуситів у Ємені. Під удар, зокрема, потрапило летовище у столиці країни Сані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Ударів було завдано по позиціях терористів на західному узбережжі та в глибині країни.
Зокрема, були атаковані військова інфраструктура хуситів у столичному міжнародному аеропорту Сани, а також на електростанціях Хезьяз і Рас Канатіб.
Крім того, ЦАХАЛ завдала ударів по військовій інфраструктурі у портах Аль-Худайда, Саліф і Рас Канатіб на західному узбережжі.
"Ці військові об'єкти використовувалися терористичним режимом хуситів для контрабанди іранської зброї в регіон та для в'їзду високопоставлених іранських чиновників. Це ще один приклад використання хуситами цивільної інфраструктури у військових цілях", - йдеться у повідомленні.
Атаки Ізраїлю по єменських хуситах
З початком війни у Секторі Газа 7 жовтня 2023 року, ісламське угруповання єменських хуситів, за підтримки Ірану, почало атакувати комерційні торгові судна, що рухаються в Червоне море. Також терористи регулярно обстрілюють ракетами і дронами територію Ізраїлю.
Зокрема, під час удару 26 грудня, постраждав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Обстріл застав його разом із командою в аеропорту Сани.
21 грудня хусити вдарили ракетами по столиці Ізраїлю. За кілька годин у Сані пролунали вибухи.
Пізніше виявилося, що удару завдали американські військові.
В ніч на 19 грудня хусити вдарили ракетою по Ізраїлю, але її збила ППО. У відповідь Ізраїль атакував з авіації позиції терористів у Ємені.
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