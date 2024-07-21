В Ізраїлі заявили про перехоплення ракети, запущеної з боку Ємену

В Ізраїлі позаатмосферною системою протиракетної оборони "Arrow 3" була перехоплена ракета, яка летіла у напрямку цієї країни з боку Ємену над Червоним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

В публікації ізраїльського військового відомства йдеться, що військовими була перехоплена ракета класу "земля-земля", яка наблизилася до країни з боку Червоного моря.

"Нещодавно система протиповітряної оборони ЦАХАЛ успішно перехопила ракету класу "земля-земля", яка наблизилася до території Ізраїлю з боку Ємену, використовуючи систему протиповітряної оборони Arrow 3", - розповіли ізраїльські військові.

У заяві також зазначається, що боєприпас не потрапила на територію Ізраїлю.

"У зв'язку з можливістю падіння осколків лунали сирени ракетної загрози. Інцидент завершився", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.

Удар хуситів і відповідь Ізраїля

Нагадаємо, 19 липня стало відомо про дронову атаку єменських хуситів по Ізраїлю - тоді бойовики завдали удару по Тель-Авіву, в результаті чого загинула 1 людина, і ще 8 були поранені. За даними екстрених служб Ізраїлю, вибух стався неподалік від набережної Тель-Авіва та відділення посольства США.

Наступного дня, 20 липня, Ізраїль, США та Велика Британія завдали спільних ударів по єменському порту Ель-Худейда.

Пізніше в Армії оборони Ізраїлю заявили, що цей удар по порту у контрольованому хуситами місті мав на меті перешкодити бойовикам імпортувати іранську зброю, а також завдати фінансового збитку підтримуваному Іраном угрупованню.

Зазначимо, що єменські хусити, яких підтримує Іран, починаючи з листопада минулого року, завдають ударів по кораблях в регіоні Червоного моря. Вони пояснюють свої атаки на комерційне судноплавство "знаком солідарності" з угрупованням ХАМАС у Секторі Газа, де ізраїльська армія проводить операцію проти терористів у відповідь на масовану атаку у жовтні 2023-го.

Додамо, після серії ударів по порту Ель-Худейда в Ємені 20 липня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив із попередженням до ворогів своєї країни.