В Израиле заявили о перехвате ракеты, запущенной со стороны Йемена

В Израиле внеатмосферной системой противоракетной обороны Arrow 3 была перехвачена ракета, летевшая в направлении этой страны со стороны Йемена над Красным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В публикации израильского военного ведомства говорится, что военными была перехвачена ракета класса "земля-земля", приблизившаяся к стране со стороны Красного моря.

"Недавно система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила ракету класса "земля-земля", которая приблизилась к территории Израиля со стороны Йемена, используя систему противовоздушной обороны Arrow 3" - рассказали израильские военные.

В заявлении также говорится, что боеприпас не попал на территорию Израиля.

"В связи с возможностью падения осколков доносились сирены ракетной угрозы. Инцидент завершился", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Удар хуситов и ответ Израиля

Напомним, 19 июля стало известно о дроновой атаке йеменских хуситов по Израилю – тогда боевики нанесли удар по Тель-Авиву , в результате чего погиб 1 человек, и еще 8 были ранены. По данным экстренных служб Израиля, взрыв произошел недалеко от набережной Тель-Авива и отделения посольства США.

На следующий день, 20 июля, Израиль, США и Великобритания нанесли совместные удары по йеменскому порту Эль-Худейда .

Позже в Армии обороны Израиля заявили, что этот удар по порту в контролируемом хуситами городе преследовал цель помешать боевикам импортировать иранское оружие , а также нанести финансовый ущерб поддерживаемой Ираном группировке.

Отметим, что йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, начиная с ноября прошлого года, наносят удары по кораблям в регионе Красного моря. Они объясняют свои атаки на коммерческое судоходство "знаком солидарности" с группировкой ХАМАС в Секторе Газа, где израильская армия проводит операцию против террористов в ответ на массированную атаку в октябре 2023 года.

После серии ударов по порту Эль-Худейда в Йемене 20 июля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с предупреждением к врагам своей страны.