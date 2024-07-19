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Хусити нанесли удар по Тель-Авіву новим типом безпілотника: є поранені та загиблий

Ізраїль Тель-Авів, П'ятниця 19 липня 2024 10:31
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Хусити нанесли удар по Тель-Авіву новим типом безпілотника: є поранені та загиблий Фото: єменські хусити ударили безпілотником по Тель-Авіву 19 липня (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Одна людина загинула і вісім отримали поранення внаслідок вибуху у Тель-Авіві, який прогримів вранці у п'ятницю. Відповідальність за атаку на себе взяли хусити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними екстрених служб Ізраїлю, вибух стався неподалік від набережної Тель-Авіва та відділення посольства США. Внаслідок удару загинув 50-річний чоловік, ще вісім осіб було поранено.

Угруповання, яке підтримує Ірак заявило, що атакувало комерційну столицю Ізраїлю за допомогою нового типу безпілотника, який важко виявити радарам. Водночас бойовики погрожують знову завдати ударів по місту та інших регіонах країни.

Як зазначили в армії Ізраїлю, причиною вибуху став безпілотник, який не було знешкоджено силами ППО через людський фактор. Ізраїльські військові заявили, що сирени не вмикалися.

"У разі підтвердження це стане першим смертоносним нападом хуситів на Ізраїль, які останніми місяцями також атакували кораблі у Червоному морі набагато ближче до території Ємену", - йдеться в повідомленні.

Інші напади хуситів

Нагадаємо, починаючи з листопада минулого року хусити у Ємені завдають ударів по кораблях в регіоні Червоного моря. Вони пояснюють свої атаки на комерційне судноплавство "знаком солідарності" з угрупованням ХАМАС у Секторі Газа, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористів у відповідь на масовану атаку у жовтні 2023-го.

Зокрема, напередодні хусити обстріляли два танкери, один з яких йшов з РФ до Китаю.

Крім того, місяцем раніше хусити атакували ракетами українське судно в Аденській затоці.

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Ізраїль Ємен Тель-Авив Атака дронів
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