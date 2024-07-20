Ізраїль підтвердив авіаудари по Ємену та пояснив причини
Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що нещодавно по Ємену була завдана серія авіаударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Удар ВПС Ізраїлю по порту Ель-Худейда в Ємені мав на меті перешкодити хуситам імпортувати іранську зброю, а також завдати фінансового збитку підтримуваному Іраном угрупованню.
За словами ізраїльських військових, порт у контрольованому хуситами місті неодноразово використовувався для ввезення зброї з Ірану, і тому Ізраїль розглядає його як легітимну військову ціль.
Авіаудар, здійснений Ізраїлем, був спрямований на склади пального, а також інші об'єкти в порту.
Водночас в Ізраїлі зауважили, що удар був нанесений у відповідь на понад 220 безпілотників, крилатих і балістичних ракет, запущених хуситами по Ізраїлю за останні дев'ять місяців війни.
"Винищувачі завдали ударів по військових об’єктах терористичного режиму хуситів у районі порту Аль-Худейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти Держави Ізраїль за останні місяці", – заявляють у ЦАХАЛІ.
Нагадаємо, ми повідомляли, що вчора, 19 липня, хусити нанесли удар по Тель-Авіву. В результаті одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.
Сьогодні ж в ЗМІ з'явилась інформація, що Ізраїль, США та Британія завдали спільних ударів по єменському порту. Детальніше про атаку та відео наслідків, можна побачити в матеріалі РБК-Україна.
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