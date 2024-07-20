Ізраїль підтвердив авіаудари по Ємену та пояснив причини

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що нещодавно по Ємену була завдана серія авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Удар ВПС Ізраїлю по порту Ель-Худейда в Ємені мав на меті перешкодити хуситам імпортувати іранську зброю, а також завдати фінансового збитку підтримуваному Іраном угрупованню.

За словами ізраїльських військових, порт у контрольованому хуситами місті неодноразово використовувався для ввезення зброї з Ірану, і тому Ізраїль розглядає його як легітимну військову ціль.

Авіаудар, здійснений Ізраїлем, був спрямований на склади пального, а також інші об'єкти в порту.

Водночас в Ізраїлі зауважили, що удар був нанесений у відповідь на понад 220 безпілотників, крилатих і балістичних ракет, запущених хуситами по Ізраїлю за останні дев'ять місяців війни.