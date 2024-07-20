Нетаньяху після удару по Ємену виступив із попередженням до ворогів Ізраїлю

Сьогодні, 20 липня, ЦАХАЛ підтвердив, що завдав серії ударів по порту Ель-Худейда в Ємені. Після атаки прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив із попередженням до ворогів своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ізраїльського прем'єра.

У своєму зверненні до нації він заявив, що від початку війни дав зрозуміти, що Ізраїль завдасть удару по кожному, "хто завдасть нам шкоди".

"Сьогодні вранці я скликав військово-політичний кабінет. Я попросив підтримати моє рішення атакувати об'єкти хуситів у Ємені", - заявив Нетаньяху.

За його словами, порт, який було атаковано, не є цивільним портом. Він використовувався у військових цілях, як пункт ввезення смертоносної зброї, що поставляється хуситам Іраном. Після хусити використали зброю, щоб атакувати Ізраїль та країни регіону, а також міжнародний морський шлях.

"Я вітаю ЦАХАЛ та ВПС з рішучими, точними та успішними діями", - сказав Нетаньяху.

Він повідомив, що ця операція вразила цілі за 1800 км від кордонів країни. Це дає зрозуміти ворогам Ізраїлю, що немає місця, куди б не могла дотягнутися "довга рука" ізраїльської держави.

Нетаньяху заявив, що удар ЦАХАЛу став прямою відповіддю на атаку безпілотника, внаслідок якої було вбито громадянина Ізраїлю та поранено кілька мирних жителів. Також це була реакція на агресію хуситів проти Ізраїлю від початку війни.

"За останні вісім місяців хусити запустили сотні балістичних і крилатих ракет і безпілотників по Ізраїлю. Все це було успішно перехоплено ізраїльськими системами оборони за допомогою нашого друга США, а також інших країн. Хочу подякувати їм", - зазначив ізраїльський прем'єр.

Він додав, що подібно до ХАМАСу та «Хезболли», хусити є невід'ємною частиною іранської осі зла. Це вісь, яка працює не лише проти Ізраїлю, вона загрожує миру в усьому світі.

Нетаньяху зазначив, що Ізраїль очікує, що міжнародна спільнота активізує свої зусилля проти Ірану та його сателітів, щоб приборкати іранську агресію та захистити міжнародну свободу судноплавства.

За його словами, будь-хто, хто бажає бачити Близький Схід стабільним і безпечним, має виступити проти іранської осі зла та підтримати боротьбу Ізраїлю проти Ірану та його проксі: як у Ємені, так і в секторі Газа та в Лівані.

Наприкінці свого звернення Нетаньяху зробив послання ворогам.

"Не помиляйтеся на наш рахунок. Ми захищатимемо себе всіма засобами на всіх фронтах. Кожен, хто завдасть нам шкоди, заплатить дуже високу ціну за свою агресію", - резюмував прем'єр Ізраїлю.