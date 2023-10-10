В Ізраїлі виявили 1500 тіл терористів ХАМАС, - AP

На території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл терористів ХАМАС після відновлення контролю над кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Збройні сили Ізраїлю заявили, що знайшли тіла приблизно 1500 бойовиків ХАМАС на ізраїльській території. Це сталося після того, як ЦАХАС встановили контроль на півдні країни і "відновили повний контроль" над кордоном.

Окрім того, і зраїльські військові заявили, що в країні вже вбито понад 900 людей. За даними влади, у Газі та на Західному березі річки Йордан було вбито 704 людини.

Також відомо про т исячі поранені з обох сторін.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС. Згодом Ізраїль заявив про встановлення повного контролю над південним кордоном із Сектором Газа.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Додамо, що терористи все ще ховаються на території Ізраїлю, тому держава не виключає нових проникнень.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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