В Израиле обнаружили 1500 тел террористов ХАМАС, - AP

На территории Израиля обнаружили около 1500 тел террористов ХАМАС после возобновления контроля над границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Вооруженные силы Израиля заявили, что нашли тела около 1500 боевиков ХАМАС на израильской территории. Это произошло после того, как ЦАХАС установили контроль на юге страны и "восстановили полный контроль" над границей.

Кроме того, израильские военные заявили, что в стране уже убиты более 900 человек. По данным властей, в Газе и на Западном берегу реки Иордан были убиты 704 человека.

Также известно о тысячах раненых с обеих сторон.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Со временем Израиль заявил об установлении полного контроля над южной границей с Сектором Газа.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Добавим, что террористы все еще скрываются на территории Израиля, поэтому государство не исключает новых проникновений.

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