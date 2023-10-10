ЦАХАЛ завдав численних ударів по об'єктах ХАМАСу в секторі Газа: нова доба війни

Ізраїль повністю контролює південний кордон із сектором Газа, нових проникнень терористо не зафіксовано. При цьому вночі десятки винищувачів Ізраїля завдали ударів по більш ніж 200 об'єктах ХАМАСу.

Як пише телеканал i24 з посиланням на представника ЦАХАЛ, армія оборони Ізраїлю "на 100% контролює південний кордон із сектором Газа", за останню добу проникнень через неї на цій ділянці не зафіксовано.

При цьому, джерело в службі безпеки i24 заявило, що терористи все ще ховаються на території Ізраїлю і все ж таки не виключило нові проникнення.

В той же час, ЦАХАЛ здійснює широкомасштабну атаку на позиції ХАМАС у секторі Газа.

"За останні кілька годин винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по численним терористичним об'єктам, що належать терористичним організаціям у секторі Газа", - йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю в Telegram.

Так, за ніч десятки винищувачів завдали ударів по більш ніж 200 цілям у Рималі та Хан-Юнісі - кварталі та місті в секторі Газа, які використовуються як терористичні центри ХАМАСу.

"Серед цілей винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по терористичній інфраструктурі "Ісламського джихаду" в Хан-Юнісі, складі зброї ХАМАСа, розташованому всередині мечеті, і оперативній терористичній інфраструктурі, що використовується терористами ХАМАСу", - додають в армії.

Зокрема, винищувачі також завдали удару по оперативному командному центру ХАМАС, розташованому всередині мечеті, командному центру, який використовується бойовиками протитанкової ракетної дивізії ХАМАС, і ще двом оперативним житловим будинкам.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня,бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. На ранок 9 жовтня ЦАХАЛ атакував бойовиків та їх інфраструктуру в Секторі Газа. 10 жовтня високопосадовець ХАМАС Абу Марзук заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем, оскільки "всі цілі були досягнуті". При цьому лідери Сполучених Штатів, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили свою "непохитну та єдину" підтримку Ізраїлю та засудили дії ХАМАСу.