В Ізраїлі відреагували на заяву Коломойського про "замах" на Міндіча

Зазначимо, Коломойський 10 грудня під час судового засідання заявив, що на Міндіча 28 листопада нібито намагалися скоїти замах. За заявою Коломойського, "замах" нібито змогли зірвати, зловмисників, які встигли поранити домробітницю, затримали. А Ізраїль, мовляв, "замовчує інцидент".

Нагадаємо також, що українські правоохоронні органи підозрюють Тимура Міндіча у керівництві угрупованням, яке організувало корупційну схему в "Енергоатомі". Гучний корупційний скандал, який виник через справу "Мідас", призвів до того, що Міндіч втік з України.

Причому в Держприкордонслужбі заявили, що втік бізнесмен нібито "на законних підставах". Міндічу дозволили перетнути кордон, оскільки він батько трьох неповнолітніх дітей.

Президент України Володимир Зеленський 13 листопада підписав указ, який передбачає санкції проти Міндіча. Також він позбавив його громадянства. Національне антикорупційне бюро 22 листопада оголосило Міндіча у розшук, а 1 грудня суд у Києві заочно обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.