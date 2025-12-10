В Израиле отреагировали на заявление Коломойского о "покушении" на Миндича

Отметим, Коломойский 10 декабря во время судебного заседания заявил, что на Миндича 28 ноября якобы пытались совершить покушение. По заявлению Коломойского, "покушение" якобы смогли сорвать, злоумышленников, которые успели ранить домработницу, задержали. А Израиль, мол, "замалчивает инцидент".

Напомним также, что украинские правоохранительные органы подозревают Тимура Миндича в руководстве группировкой, которая организовала коррупционную схему в "Энергоатоме". Громкий коррупционный скандал, который возник из-за дела "Мидас", привел к тому, что Миндич сбежал из Украины.

Причем в Госпогранслужбе заявили, что сбежал бизнесмен якобы "на законных основаниях". Миндичу разрешили пересечь границу, поскольку он отец троих несовершеннолетних детей.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября подписал указ, который предусматривает санкции против Миндича. Также он лишил его гражданства. Национальное антикоррупционное бюро 22 ноября объявило Миндича в розыск, а 1 декабря суд в Киеве заочно избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей.