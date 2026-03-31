В Ізраїлі ухвалили закон про смертну кару: на кого чекає покарання

У Ізраїлі ухвалили закон, який передбачає смертну кару для палестинців, засуджених за смертельні напади.

За що каратимуть

Парламент Ізраїлю ухвалив закон, що передбачає смертну кару для палестинців, засуджених за смертельні напади, що різко критикується європейськими країнами та правозахисними групами як дискримінаційний.

Законодавство Ізраїлю робить смертну кару покаранням за замовчуванням для палестинців на окупованому Західному березі річки Йордан, яких військовий суд визнав винними у навмисному вчиненні смертельних нападів, визнаних актами тероризму.

Яка розплата

Згідно із законопроектом, засуджені до смертної кари утримуватимуться в окремому закладі без будь-яких відвідувань, окрім як уповноваженого персоналу, а юридичні консультації проводитимуться лише через відеозв'язок. Страти будуть виконані протягом 90 днів після винесення вироку.

Ізраїль рідко застосовував смертну кару, застосовуючи її лише у виняткових випадках. Нацистський воєнний злочинець Адольф Ейхман був останньою людиною, страченою у 1962 році.

Прихильники законопроекту

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір, один із найпалкіших прихильників законопроекту, неодноразово носив значок у формі петлі , що символізує страти згідно з цією пропозицією. Він назвав повішення "одним із варіантів" поряд із електричним стільцем або "евтаназією", стверджуючи, що деякі лікарі пропонували свою допомогу .

Комітет з питань безпеки вніс деякі поправки до законопроекту, який минулого тижня пройшов перше голосування . Ізраїльський суспільний мовник KAN повідомив, що страти будуть здійснюватися через повішення.

Цей захід дозволить судам призначати смертну кару без клопотання прокурорів та без вимоги одностайності, натомість дозволяючи рішення приймати простою більшістю голосів. Військові суди на окупованому Західному березі також матимуть право виносити смертні вироки, а міністр оборони зможе подати свою думку.

Для палестинців, які перебувають під окупацією, законопроект закриває можливості для апеляції або помилування, тоді як ув'язненим, яких судять в Ізраїлі, можуть замінити вироки на довічне ув'язнення.