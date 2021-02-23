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Первый южный штат США отменит смертную казнь

Новина українською → Вирджиния, Вторник 23 февраля 2021 10:19
Первый южный штат США отменит смертную казнь Фото: человек с табличкой (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Американский штат Вирджиния станет первым на Юге США, где отменят смертную казнь. Соответсвующий законопроект был окончательно одобрен законодателями и направлен на подпись губернатору-демократу Ральфу Нортэму.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщается, Вирджиния станет 23-м штатом, отказавшимся от проведения смертных казней. Они будут заменены пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения.

Этот штат до сих пор являлся лидером по числу приведенных в исполнение на его территории смертных приговоров. Так, за все время существования Вирджинии ее власти казнили почти 1,4 тысяч человек.

Первая казнь состоялась еще в 1608 году, когда в Джеймстауне - первом поселении англичан на территории современных США - казнили человека, которого считали испанским шпионом.

Напомним, ранее в США привели в исполнение первую за 67 лет смертную казнь женщине. В тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана, ввели смертельную инъекцию Лизе Монгомери.

Также РБК-Украина писало, что власти США впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь привели в исполнение смертный приговор в отношении афроамериканца.

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