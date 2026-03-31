В Израиле приняли закон о смертной казни: кого ждет наказание

00:50 31.03.2026 Вт
Европейские страны и правозащитные группы раскритиковали закон, как дискриминационный
aimg Маловичко Юлия
Фото: флаг Израиля (Getty Images)

В Израиле приняли закон, который предусматривает смертную казнь для палестинцев, осужденных за смертельные нападения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщает The Guardian.

За что будут наказывать

Парламент Израиля принял закон, предусматривающий смертную казнь для палестинцев, осужденных за смертельные нападения, что резко критикуется европейскими странами и правозащитными группами как дискриминационный.

Законодательство Израиля делает смертную казнь наказанием по умолчанию для палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, которых военный суд признал виновными в умышленном совершении смертельных нападений, признанных актами терроризма.

Какая расплата

Согласно законопроекту, приговоренные к смертной казни будут содержаться в отдельном учреждении без каких-либо посещений, кроме как уполномоченного персонала, а юридические консультации будут проводиться только через видеосвязь. Казни будут выполнены в течение 90 дней после вынесения приговора.

Израиль редко применял смертную казнь, применяя ее только в исключительных случаях. Нацистский военный преступник Адольф Эйхман был последним человеком, казненным в 1962 году.

Сторонники законопроекта

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, один из самых ярых сторонников законопроекта, неоднократно носил значок в форме петли, символизирующий казни согласно этому предложению. Он назвал повешение "одним из вариантов" наряду с электрическим стулом или "эвтаназией", утверждая, что некоторые врачи предлагали свою помощь.

Комитет по вопросам безопасности внес некоторые поправки в законопроект, который на прошлой неделе прошел первое голосование. Израильский общественный вещатель KAN сообщил, что казни будут осуществляться через повешение.

Эта мера позволит судам назначать смертную казнь без ходатайства прокуроров и без требования единогласия, вместо этого позволяя решение принимать простым большинством голосов. Военные суды на оккупированном Западном берегу также будут иметь право выносить смертные приговоры, а министр обороны сможет подать свое мнение.

Для палестинцев, находящихся под оккупацией, законопроект закрывает возможности для апелляции или помилования, тогда как заключенным, которых судят в Израиле, могут заменить приговоры на пожизненное заключение.

Напомним, темпы роста случаев смертной казни в США пугают правозащитников - в прошлом году за полгода смертный приговор применен к 26 лицам.

Также ранее сообщалось, что Казахстан отменил смертную казнь.

Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
