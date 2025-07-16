Смертна кара у США б’є рекорди: 26 страт у 2025 уже відбулись, ще 9 заплановані
У США фіксують сплеск страт - за пів року смертний вирок застосовано до 26 осіб. Це найвищий показник з 2015 року і такі темпи зростання викликають занепокоєння в правозахисних колах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання LeMonde.
Так, у вівторок, 15 липня, було страчено 54-річного Майкла Белла. За інформацією місцевого департаменту виправних установ, смертельну інʼєкцію йому ввели о 18:25 у в’язниці міста Рейфорд.
Відомо, що Белла засудили ще у 1993 році за вбивство двох молодих людей у Джексонвіллі - Джиммі Веста (23 роки) та Тамеки Сміт (18 років). Слідство встановило, що чоловік помилково прийняв одного з них за людину, яку вважав винною у смерті свого брата.
У камері смертників Майкл Белл провів понад 30 років.
Смертна кара в США
За даними Інформаційного центру з питань смертної кари (DPIC), з 26 страт, здійснених цьогоріч у США, більше половини припадає на три штати - Флориду, Техас і Південну Кароліну.
"Зростання кількості страт цього року є наслідком рішень кількох обраних посадовців у невеликій кількості штатів", - наголошується у звіті DPIC.
Відомо, що 21 страту було здійснено шляхом смертельної ін'єкції.
Ще три страти проведено шляхом вдихання азоту - нового методу, який уперше застосувала Алабама у 2024 році. Цей метод вже викликав різку критику з боку експертів ООН, які порівняли його із формою тортур.
Крім того, дві страти цього року відбулися шляхом розстрілу у Південній Кароліні - вперше у США з 2010 року.
За попередніми даними, до кінця 2025 року у США планують провести ще дев’ять страт.
При цьому не у всіх американських штатах є смертна кара як найвища форма покарання. Наприклад, три штати - Каліфорнія, Орегон і Пенсильванія - дотримуються мораторію на виконання смертних вироків, запровадженого губернаторами.
А от повністю смертну кару нині наразі скасовано у 23 з 50 американських штатів.
Нагадаємо, 13 липня у баптистській церкві Richmond Road у місті Лексінгтон (штат Кентуккі, США) сталася стрілянина. Внаслідок інциденту були загиблі та поранені.
В суботу, 12 липня, у штаті Теннессі невідомий вчинив стрілянину по присутніх на зустрічі випускників.
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