В Ізраїлі розповіли про удари по цілях в Секторі Газа і Лівані та про збиття дрона з Іраку

За минулу добу Армія оборони Ізраїлю вдарила по командному центру терористів ХАМАС у Секторі Газа, атакувала позиції "Хезболли" у Лівані, а також збила ворожий безпілотник, що летів на Ізраїлю з Іраку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.
Ізраїльська армія завдала точного удару по терористах ХАМАСу, що діяли у командно-контрольному центрі в центральній частині Сектору Газа.
Вбудований у будівлю командно-контрольний центр раніше слугував школою "Халед ібн аль-Валід" та використовувався терористами для планування і реалізації терористичних атак проти військ ЦАХАЛу й Ізраїлю.
"Перед нанесенням удару було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження і додаткову розвідувальну інформацію", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у ЦАХАЛ зазначили, що впродовж останніх днів ізраїльські військово-повітряні сили завдавали ударів по Сектору Газа, Лівану, а також діяли в Юдеї та Самарії.
У цих масштабних ударах було задіяно понад 150 винищувачів, які завдали ударів по пускових установках та військовій інфраструктурі з великою кількістю озброєння на півдні Лівану.
"Це на додаток до ліквідації керівника оперативного відділу "Хезболли" і командувача елітного підрозділу "Радван" Ібрагіма Акіля, а також 15 інших терористів терористичної організації "Хезболла", зокрема старших командирів у ланцюжку командування "Радван", - йдеться у повідомленні.
Ввечері 22 вересня на південних Голанах та у долині Бейт-Шеан пролунали сирени, після чого військові виявили запущений з Іраку безпілотник, що перетинав територію Сирії та прямував на територію Ізраїлю.
На перехоплення дрона було піднято кілька перехоплювачів. Про постраждалих не повідомляється.
За останні місяці почастішали обстріли між армією Ізраїлю і терористами угруповання "Хезболла". Бойовики обстрілюють північ Ізраїлю, натомість ЦАХАЛ відповідає ударами по установках і позиціях ісламістів на півдні Лівану.
Вранці 22 вересня терористи випустили близько 20 снарядів по північних районах Ізраїлю. Більшість цілей були збиті ППО, але падіння уламків спричинило пожежі.
21 вересня ЦАХАЛ атакувала об'єкти "Хезболли" у Лівані, а бойовики відповіли ударами 25 ракет по Ізраїлю.
17 та 18 вересня у Лівані в причетних до "Хезболли" людей вибухнули сотні пейджерів, телефонів, гаджетів та інших пристроїв.
За даними ЗМІ, вибухівку заклали співробітники ізраїльської спецслужби "Моссад". Однак Ізраїль заперечив свою причетність до інцидентів.
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