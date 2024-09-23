В Ізраїлі розповіли про удари по цілях в Секторі Газа і Лівані та про збиття дрона з Іраку

Ізраїльська армія завдала точного удару по терористах ХАМАСу, що діяли у командно-контрольному центрі в центральній частині Сектору Газа.

Вбудований у будівлю командно-контрольний центр раніше слугував школою "Халед ібн аль-Валід" та використовувався терористами для планування і реалізації терористичних атак проти військ ЦАХАЛу й Ізраїлю.

"Перед нанесенням удару було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження і додаткову розвідувальну інформацію", - йдеться у повідомленні.

Удари по терористах "Хезболла" у Лівані

Крім того, у ЦАХАЛ зазначили, що впродовж останніх днів ізраїльські військово-повітряні сили завдавали ударів по Сектору Газа, Лівану, а також діяли в Юдеї та Самарії.

У цих масштабних ударах було задіяно понад 150 винищувачів, які завдали ударів по пускових установках та військовій інфраструктурі з великою кількістю озброєння на півдні Лівану.

"Це на додаток до ліквідації керівника оперативного відділу "Хезболли" і командувача елітного підрозділу "Радван" Ібрагіма Акіля, а також 15 інших терористів терористичної організації "Хезболла", зокрема старших командирів у ланцюжку командування "Радван", - йдеться у повідомленні.

Ворожий безпілотник з Іраку

Ввечері 22 вересня на південних Голанах та у долині Бейт-Шеан пролунали сирени, після чого військові виявили запущений з Іраку безпілотник, що перетинав територію Сирії та прямував на територію Ізраїлю.

На перехоплення дрона було піднято кілька перехоплювачів. Про постраждалих не повідомляється.