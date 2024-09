Ізраїль зазнав масованого обстрілу з боку ліванської "Хезболли", сталися пожежі

У заяві ізраїльського військового відомства вказується, що сирени про загрозу ворожих атак лунали у період між 6:24 та 6:32 та між 6:52 та 07:00 за місцевим часом "у численних районах на півночі Ізраїлю".

У ЦАХАЛ розповіли, що було виявлено близько 85 снарядів, що перелетіли з Лівану на ізраїльську територію.

"Деякі зі снарядів були перехоплені, а снаряди, що впали, були виявлені в районах Кір'ят-Бялик, Цур-Шалом і Морешет", - йдеться в заяві ізраїльських військових.

На місцях числених пожеж у цьому районі працюють вогнеборці та представники рятувальних служб.

Крім того, передали у ЦАХАЛ, під ранок у районі Ізреельської долини було виявлено "близько 20 снарядів, що перелетіли з Лівану". Військові додали, що більшість з них були перехоплені внаслідок роботи ППО, а решта "впала на відкриту місцевість". Даних про постраждалих не надходили.

Додамо, в мережі були оприлюднені кадри про пожежі в Ізраїлю через сьогоднішній обстріл.

OVERNIGHT: Hezbollah launched more than 100 rockets into northern Israel pic.twitter.com/sfNJQmlqPO