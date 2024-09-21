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Ізраїль завдав хвилю ударів по Лівану: "Хезболла" випустила ракети у відповідь

Тель-Авів, Субота 21 вересня 2024 15:15
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Ізраїль завдав хвилю ударів по Лівану: "Хезболла" випустила ракети у відповідь Фото: Ізраїль завдав =ударів по Лівану, "Хезболла" відповіла (x.com)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль атакував об'єкти угрупування "Хезболли" в Лівану у суботу, 21 вересня. Бойовики у відповідь випустили ракети по Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) сьогодні заявила, що завдала авіаударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

У мережі опублікували відповідні кадри з пожежами та сильним задимленням. Поки наслідки атаки невідомі. ЦАХАЛ більше не коментував атаку.

У відповідь бойовики "Хезболли" з Лівану випустили шквал ракет по півночі Ізраїлю. З даними ЦАХАЛ, бойовики випустили близько 25 ракет.

Ізраїльська поліція зазначила, що отримала повідомлення про падіння ракет, які завдали шкоди та спровокували пожежі. Повідомлень про постраждалих внаслідок атаки немає. Обстріл стався через кілька хвилин після атаки Ізраїлю.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, зафіксовано кілька спроб перехоплення ракет.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 17 вересня у Лівані пролунала серія вибухів. Пізніше стало відомо, що здетонували пейджери, якими користувалися бойовики "Хезболли".

Наступного дня у Лівані були друга хвиля вибухів. За даними ЗМІ, цього разу вибухнули рації та деякі інші пристрої, які були у користуванні "Хезболли". Детальніше про вибухи у Лівані та їх наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Припускається, що за атаками міг стояти Ізраїль. Проте Тель-Авів офіційно не підтверджує цього. За даними ЗМІ, Ізраїль міг готувати операцію пейджерами щонайменше 15 років.

Після цього Ізраїль та "Хезболла" обмінялися низками повітряних ударів.

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Ізраїль Ліван Хезболла
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