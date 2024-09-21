Ізраїль завдав хвилю ударів по Лівану: "Хезболла" випустила ракети у відповідь

Ізраїль атакував об'єкти угрупування "Хезболли" в Лівану у суботу, 21 вересня. Бойовики у відповідь випустили ракети по Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) сьогодні заявила, що завдала авіаударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

У мережі опублікували відповідні кадри з пожежами та сильним задимленням. Поки наслідки атаки невідомі. ЦАХАЛ більше не коментував атаку.

У відповідь бойовики "Хезболли" з Лівану випустили шквал ракет по півночі Ізраїлю. З даними ЦАХАЛ, бойовики випустили близько 25 ракет.

Ізраїльська поліція зазначила, що отримала повідомлення про падіння ракет, які завдали шкоди та спровокували пожежі. Повідомлень про постраждалих внаслідок атаки немає. Обстріл стався через кілька хвилин після атаки Ізраїлю.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, зафіксовано кілька спроб перехоплення ракет.