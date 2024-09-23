В Израиле рассказали об ударах по целям в Секторе Газа и Ливане и о сбитии дрона из Ирака

За минувшие сутки Армия обороны Израиля ударила по командному центру террористов ХАМАС в Секторе Газа, атаковала позиции "Хезболлы" в Ливане, а также сбила вражеский беспилотник, летевший на Израиль из Ирака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.
Израильская армия нанесла точный удар по террористам ХАМАСа, которые действовали в командно-контрольном центре в центральной части Сектора Газа.
Встроенный в здание командно-контрольный центр ранее служил школой "Халед ибн аль-Валид" и использовался террористами для планирования и реализации террористических атак против войск ЦАХАЛа и Израиля.
"Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что в течение последних дней израильские военно-воздушные силы наносили удары по Сектору Газа, Ливану, а также действовали в Иудее и Самарии.
В этих масштабных ударах были задействованы более 150 истребителей, которые нанесли удары по пусковым установкам и военной инфраструктуре с большим количеством вооружения на юге Ливана.
"Это в дополнение к ликвидации руководителя оперативного отдела "Хезболлы" и командующего элитного подразделения "Радван" Ибрагима Акиля, а также 15 других террористов террористической организации "Хезболла", в частности старших командиров в цепочке командования "Радван", - говорится в сообщении.
Вечером 22 сентября на южных Голанах и в долине Бейт-Шеан прозвучали сирены, после чего военные обнаружили запущенный из Ирака беспилотник, который пересекал территорию Сирии и направлялся на территорию Израиля.
На перехват дрона были подняты несколько перехватчиков. О пострадавших не сообщается.
За последние месяцы участились обстрелы между армией Израиля и террористами группировки "Хезболла". Боевики обстреливают север Израиля, а ЦАХАЛ отвечает ударами по установкам и позициям исламистов на юге Ливана.
Утром 22 сентября террористы выпустили около 20 снарядов по северным районам Израиля. Большинство целей были сбиты ПВО, но падение обломков вызвало пожары.
21 сентября ЦАХАЛ атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане, а боевики ответили ударами 25 ракет по Израилю.
17 и 18 сентября в Ливане у причастных к "Хезболле" людей взорвались сотни пейджеров, телефонов, гаджетов и других устройств.
По данным СМИ, взрывчатку заложили сотрудники израильской спецслужбы "Моссад". Однако Израиль отрицает свою причастность к инцидентам.
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