ua en ru
Пт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль ліквідував топ-командира "Хезболли", якого розшукували США

Бейрут, П'ятниця 20 вересня 2024 20:31
UA EN RU
Ізраїль ліквідував топ-командира "Хезболли", якого розшукували США Ілюстративне фото: у Бейруті було вбито командира "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль під час сьогоднішнього удару по Бейруту ліквідував голову Оперативного підрозділу "Хезболли" і командира елітних сил "Радван" Ібрагіма Акіла. Також було вбито й інших бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю в Twitter , Reuters і сайт Держдепу США.

"Ібрагіма Акіла, голова Оперативного підрозділу "Хезболли" і командир елітних сил "Радван" було ліквідовано внаслідок цілеспрямованого удару по Бейруту сьогодні раніше", - сказано в повідомленні ЦАХАЛу.

Військове командування Ізраїлю уточнило, що разом з Акілом було ліквідовано старших оперативників оперативного штабу "Хезболли" та командирів з підрозділу "Радван".

У ЦАХАЛі наголосили, що Акіл та командири підрозділу "Радван" планували атаку "Хезболли" "Завоювання Галілеї", в рамках якої вони хотіли проникнути до Ізраїлю, викрасти і вбити безневинних мирних жителів. Фактично вони планували повторити різанину 7 жовтня, яку влаштував ХАМАС.

У свою чергу, джерела Reuters у службах безпеки Лівану розповіли, що удар Ізраїлю стався в той час, коли Акіл і командири "Радвана" проводили нараду.

При цьому Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє, що внаслідок атаки Ізраїлю загинуло дев'ять осіб, ще 59 людей отримали поранення.

Розшук Акіла

Варто зауважити, що США з 2019 року розшукували Акіла, оскільки він у 1980-х роках був одним із ключових членів терористичного осередку "Хезболли" - "Ісламського джихаду".

Ізраїль ліквідував топ-командира &quot;Хезболли&quot;, якого розшукували СШАФото: США оголошували у розшук Акіла (rewardsforjustice.net)

У квітні 1983 року "Ісламський джихад" підірвав посольство США в Бейруті, внаслідок чого було 63 загиблих. Також терористи у жовтні 1983 року організували підрив казарм морпіхів США, внаслідок яких загинув 241 американський військовослужбовець.

При цьому у 1980-х роках Акіл керував захопленням американських та німецьких заручників у Лівані та утримував їх там.

За інформацію про Акіла США обіцяли 7 млн доларів.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, Ізраїль повідомив, що його військові завдали авіаудару по Бейруту.

При цьому в мережі публікували фото та відео наслідків, на яких можна було помітити руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Ліван Хезболла Ракетний удар
NEWS
Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики за допомогою Patriot і виробництво ракет
Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики за допомогою Patriot і виробництво ракет
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади