В Ізраїлі підтримали законопроект про смертну кару для терористів: що відомо

Кнесет ухвалив у першому читанні урядовий законопроєкт про запровадження смертної кари для терористів, які вбивають ізраїльтян. "За" проголосували 39 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Не підтримали законопроект у Кнесеті 16 осіб. Ще два альтернативні законопроєкти, подані депутатами від "Лікуд" та "Ісраель Бейтену", також отримали підтримку - 36-15 і 37-14 відповідно.

Детально про законопроєкт

Документ передбачає обов’язкове призначення смертної кари у випадках, коли вбивство громадянина Ізраїлю скоєне з націоналістичних мотивів. Він також дозволяє військовим судам на Західному березі ухвалювати такі вироки простою більшістю голосів, замість одностайного рішення, та скасовує можливість пом’якшення покарання військовими командирами.

У законопроєкті йдеться про злочини, вчинені "з расистських мотивів" та "з метою завдання шкоди Державі Ізраїль і відродженню єврейського народу на її землі". Це вже викликало критику опонентів, які вважають, що норма може застосовуватися вибірково - переважно проти арабів, а не щодо єврейських екстремістів.

"Сьогодні ми зробили історичний крок до справжньої справедливості та посилення стримування терору", - заявила ініціатор законопроєкту Лімор Сон Хар-Мелех, після голосування.

В Кнесеті їли пахлаву після голосування

Після ухвалення законопроєкту в залі Кнесету міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір почав роздавати депутатам пахлаву. За кілька хвилин солодощі їли працівники парламенту.

Поява пахлави у залі мала символічний підтекст: солодощі часто роздають на палестинських вулицях на знак радості після нападів на ізраїльтян. Таким жестом Бен Гвір продемонстрував "дзеркальне" святкування ухвалення законопроєкту - мовляв, це має стати "відповіддю" на теракти.

"Ті, хто вбивав, ґвалтував і викрадав наших синів і дочок, не заслуговують бачити світло дня. Їхнім вироком має бути смертна кара", - заявив Бен Гвір.

Ставлення опозиції до законопроєкту

Голосування майже повністю проігнорувала опозиція. "Синьо-білі" та більшість депутатів "Єш Атід" не взяли в ньому участі. У коаліції проти закону виступила фракція "Дегель ха-Тора" від партії "Об’єднаний юдаїзм Тори", а більшість депутатів "ШАС" не з’явилися на нічне засідання.

"Терорист має померти - на полі бою або в суді", - заявив лідер "Ісраель Бейтену" Авігдор Ліберман, фракція якого підтримала документ.

Тепер законопроєкт буде направлено до комітету для підготовки до другого та третього читань, після яких він може набути чинності. Якщо закон остаточно ухвалять, Ізраїль уперше отримає механізм застосування смертної кари щодо засуджених за теракти.