ХАМАС передав Ізраїлю тіла ще трьох загиблих заручників
Ввечері 2 листопада бойовики ХАМАС передали Міжнародному комітету Червоного Хреста тіла трьох загиблих ізраїльських заручників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Як повідомляють ЗМІ, йдеться про полковника Асафа Хамамі, капітана Омера Максима Нойтру та сержанта Оза Даніеля. Ізраїльська влада підтвердила їхню ідентифікацію наступного ранку.
За даними ХАМАС, останки були знайдені у підземному тунелі та передані представникам Червоного Хреста на півдні Гази. Звідти їх доправили до Ізраїлю, де тіла направили до судово-медичного інституту Абу Кабір у Тель-Авіві для остаточного підтвердження особи.
У секторі Гази, за оцінками, досі залишаються тіла щонайменше восьми загиблих заручників. The Times of Israel повідомляє, що раніше ХАМАС уже передавав тіла, які не належали ізраїльським громадянам.
Паралельно триває процес повернення інших тіл загиблих заручників, а Ізраїль продовжує контролювати доставку гуманітарної допомоги до Гази.
Нагадаємо, 9 жовтня Ізраїль і рух ХАМАС узгодили перший етап мирного плану, а вже 13 жовтня було підписано мирну угоду. До Ізраїлю прибув президент США Дональд Трамп, який офіційно оголосив про завершення війни.
Мирна угода та обмін тілами
13 жовтня президент США Дональд Трамп підписав мирну угоду з лідерами трьох близькосхідних країн щодо врегулювання ситуації в Секторі Газа.
Згідно з домовленостями, угруповання ХАМАС зобов’язалося звільнити всіх заручників, утримуваних із 2023 року, а також передати Ізраїлю тіла полонених, які загинули.
За даними ізраїльської сторони, відомо щонайменше про 28 загиблих заручників, з яких уже повернули 17 тіл. Передача відбувається за принципом обміну - кожне тіло ізраїльського заручника ХАМАС обмінює на 15 тіл своїх бойовиків, ліквідованих під час або після нападу 7 жовтня 2023 року