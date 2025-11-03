ХАМАС передав Ізраїлю тіла ще трьох загиблих заручників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Як повідомляють ЗМІ, йдеться про полковника Асафа Хамамі, капітана Омера Максима Нойтру та сержанта Оза Даніеля. Ізраїльська влада підтвердила їхню ідентифікацію наступного ранку.

За даними ХАМАС, останки були знайдені у підземному тунелі та передані представникам Червоного Хреста на півдні Гази. Звідти їх доправили до Ізраїлю, де тіла направили до судово-медичного інституту Абу Кабір у Тель-Авіві для остаточного підтвердження особи.

У секторі Гази, за оцінками, досі залишаються тіла щонайменше восьми загиблих заручників. The Times of Israel повідомляє, що раніше ХАМАС уже передавав тіла, які не належали ізраїльським громадянам.

Паралельно триває процес повернення інших тіл загиблих заручників, а Ізраїль продовжує контролювати доставку гуманітарної допомоги до Гази.

Нагадаємо, 9 жовтня Ізраїль і рух ХАМАС узгодили перший етап мирного плану, а вже 13 жовтня було підписано мирну угоду. До Ізраїлю прибув президент США Дональд Трамп, який офіційно оголосив про завершення війни.