Ескалація на кордоні з Ізраїлем: США готові підтримати Ліван у роззброєнні "Хезболли"

Вашингтон готовий підтримати Ліван у роззброєнні озброєних груп, зокрема підтримуваної Іраном "Хезболли" для стабілізації ситуації в країні. Про це стало відомо після зустрічі американських представників із президентом Лівану Джозефом Ауном.

Як пише РБК-Україна , про це повідомляє Bloomberg.

США готові надати підтримку ліванській армії для реалізації плану роззброєння озброєних угруповань, оголошеного в серпні 2025 року, який досі не просунувся через протидію "Хезболли".

Американські представники заявили про готовність сприяти стабілізації ситуації на півдні Лівану, де Ізраїль регулярно завдає ударів по позиціях "Хезболли". Підтримка спрямована на припинення діяльності озброєних груп і відновлення контролю держави над усією територією країни. Конкретні форми допомоги поки не розкриваються.

Президент Лівану Джозеф Аун, який обійняв посаду в січні після припинення двомісячної війни між Ізраїлем та "Хезболлою" наприкінці 2024 року, наголосив на необхідності тиску на Ізраїль, щоб зупинити його "безперервні атаки" на Ліван.

Удар Ізраїлю по Лівану минулого тижня

Минулого тижня Ізраїль завдав одних із найпотужніших ударів по Лівану з часу дії перемир’я, підтриманого США та Францією. В Ізраїльській армії пояснили це спробами "Хезболли" відновити військовий потенціал після втрат у торішній війні.

Аун заявив, що Ізраїль має повністю дотримуватися умов угоди, щоб ліванські війська могли бути розгорнуті на південному кордоні та реалізувати план роззброєння. Улітку армії доручили розробити механізм, який дозволить до кінця року встановити державний контроль над усією зброєю в Лівані.

Спецпредставник США щодо Лівану Том Баррак зазначив, що уряд країни стикається зі складнощами у вилученні озброєння "Хезболли". Угруповання відмовляється складати зброю, посилаючись на "ізраїльську агресію".

Видання наголошує, що ситуація в Лівані створює ризики для крихкого перемир’я в секторі Гази між Ізраїлем та "Хамасом", який є союзником "Хезболли" та ще одним проксі Ірану.

Як відомо, перемир’я є частиною плану президента США Дональда Трампа щодо завершення війни, що триває понад два роки.