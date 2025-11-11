В Израиле поддержали законопроект о смертной казни для террористов: что известно

Кнессет принял в первом чтении правительственный законопроект о введении смертной казни для террористов, которые убивают израильтян. "За" проголосовали 39 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Не поддержали законопроект в Кнессете 16 человек. Еще два альтернативных законопроекта, поданные депутатами от "Ликуд" и "Исраэль Бейтену", также получили поддержку - 36-15 и 37-14 соответственно.

Подробно о законопроекте

Документ предусматривает обязательное назначение смертной казни в случаях, когда убийство гражданина Израиля совершено по националистическим мотивам. Он также позволяет военным судам на Западном берегу принимать такие приговоры простым большинством голосов, вместо единогласного решения, и отменяет возможность смягчения наказания военными командирами.

В законопроекте говорится о преступлениях, совершенных "по расистским мотивам" и "с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его земле". Это уже вызвало критику оппонентов, которые считают, что норма может применяться выборочно - преимущественно против арабов, а не в отношении еврейских экстремистов.

"Сегодня мы сделали исторический шаг к настоящей справедливости и усилению сдерживания террора", - заявила инициатор законопроекта Лимор Сон Хар-Мелех, после голосования.

В Кнессете ели пахлаву после голосования

После принятия законопроекта в зале Кнессета министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир начал раздавать депутатам пахлаву. Через несколько минут сладости ели работники парламента.

Появление пахлавы в зале имело символический подтекст: сладости часто раздают на палестинских улицах в знак радости после нападений на израильтян. Таким жестом Бен Гвир продемонстрировал "зеркальное" празднование принятия законопроекта - мол, это должно стать "ответом" на теракты.

"Те, кто убивал, насиловал и похищал наших сыновей и дочерей, не заслуживают видеть свет дня. Их приговором должна быть смертная казнь", - заявил Бен Гвир.

Отношение оппозиции к законопроекту

Голосование почти полностью проигнорировала оппозиция. "Сине-белые" и большинство депутатов "Эш Атид" не приняли в нем участия. В коалиции против закона выступила фракция "Дегель ха-Тора" от партии "Объединенный иудаизм Торы", а большинство депутатов "ШАС" не явились на ночное заседание.

"Террорист должен умереть - на поле боя или в суде", - заявил лидер "Исраэль Бейтена" Авигдор Либерман, фракция которого поддержала документ.

Теперь законопроект будет направлен в комитет для подготовки ко второму и третьему чтениям, после которых он может вступить в силу. Если закон окончательно примут, Израиль впервые получит механизм применения смертной казни в отношении осужденных за теракты.