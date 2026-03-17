Ізраїль знищив верхівку силовиків Ірану: серед них - колишній права рука Хаменеї

Ізраїльська армія вночі завдала ударів по Ірану й ліквідувала командирів силових структур. Одного з них називали ймовірним фаворитом на посаду верховного лідера країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис командування Армії оборони Ізраїлю в Х та Times of Israel.
Під час нічного удару загинули командир "Басідж" Голамреза Сулеймані та секретар Ради нацбезпеки Алі Ларіджані.
Вони перебували у наметовому таборі, оскільки раніше ізраїльські та американські військові знищили більшість штабів цих формувань.
Разом із ними загинули заступник командира "Басідж" та кілька інших високопосадовців воєнізованих формувань.
"Під його (Сулеймані - Ред.) командуванням підрозділ "Басідж" організував основні репресивні операції в Ірані, застосовуючи жорстоке насильство, масові арешти та силу проти цивільних протестувальників", - сказали в ЦАХАЛ.
"Басідж" - це іранське воєнізоване угруповання, відоме насамперед жорстоким придушенням антиурядових протестів усередині країни. Організацію вважають причетною до загибелі багатьох іранських мирних жителів.
Окремо армія Ізраїлю підтвердила, що в ніч на 17 березня в Тегерані мішенню також став іранський чиновник Алі Ларіджані. Міністр оборони Ірану Ізраїль Кац повідомив, що Ларіджані загинув. Саме він вважався одним з фаворитів на посаду верховного лідера Ірану замість Хаменеї.
"Ларіджані та командир «Басідж» були ліквідовані вночі і приєдналися до керівника програми знищення Хаменеї та всіх ліквідованих членів "осі зла" у глибинах пекла", - заявив Кац.
Крім того, ЦАХАЛ завдав удару по головному лідеру Палестинського ісламського джихаду Акраму аль-Аджурі та інших керівниках організації. Армія вважає, що аль-Аджурі, найімовірніше, теж загинув, але підтвердження ще отримують.
Також у ЦАХАЛі заявляють, що під удари потрапили командні центри в Ірані, місця зберігання зброї і не тільки.
"У Тегерані десятки боєприпасів були скинуті на командні центри, а також на місця зберігання безпілотників, балістичних ракет та систем оборони", - йдеться у заяві.
Також армія Ізраїлю сказала, що штаб-квартиру ВМС КВІР знищено. Її використовувало найвище командування Ірану для планування своїх операцій.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у ЗМІ з'явилась інформація про можливу ліквідацію верховного лідера Ірану Моджтабі Хаменеї. Втім, він вижив під час удару на будинок його батька.
Згодом стало відомо, що він отримав серйозні поранення. Міністр війни США Піт Гегсет припускав, що він поранений і в бігах. Саме через це він не може публічно виступати.
ЗМІ розповіли, як Хаменеї дивом вижив під час атаки на свій бункер. Врятувало йому життя те, що він вийшов в сад якраз перед ударом.