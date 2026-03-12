Ізраїль знищив ядерний об'єкт, де Іран проводив таємні досліди

Під ударом опинився об'єкт поблизу Тегерана, який ідентифіковано як комплекс "Талеган". ЦАХАЛ завдав по ньому серії ударів протягом останніх днів.

Зазначається, що Іран використовував цей об'єкт протягом останніх років для "розробки сучасних вибухових речовин і проведення секретних експериментів" в рамках проєкту AMAD (секретна іранська програма з розробки ядерної зброї).

"Іранський режим продовжує зусилля з просування та розвитку можливостей, необхідних для розробки ядерної зброї", - заявили у ЦАХАЛі.

Також наголошується, що нещодавній удар є частиною серії операцій, спрямованих на "подальше підривання ядерних амбіцій іранського терористичного режиму".

Ізраїль вже атакував комплекс "Талеган" в жовтні 2024 року. Згідно з даними ізраїльських військових, Іран "вжив заходів для відновлення комплексу" після цих ударів.

Нагадаємо, 8 березня Ізраїль завдав масованих ударів по нафтових об'єктах Ірану. Зокрема, після атаки почалася пожежа на нафтопереробному заводі "Шахрана" в Тегерані.

Після цього ізраїльські ЗМІ написали про те, що посланці президента США Дональда Трампа терміново прибудуть до Ізраїлю, оскільки у Вашингтоні вважають атаки на нафтові об'єкти не найкращою ідеєю.

Пізніше США попросили Ізраїль припинити завдавати ударів по іранській енергетичній та нафтовій інфраструктурі. Це перший випадок обмеження дій союзника з моменту початку спільної операції.