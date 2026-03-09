Трамп заявив про перемогу над Іраном і назвав війну "короткочасною"

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану це "короткочасна" акція. За словами американського лідера, перемоги багато в чому вже досягнуто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Наша країна дійсно процвітає. Я маю на увазі, на такому рівні, про який ніхто не мріяв. Ми здійснили невелику поїздку, тому що відчували, що повинні це зробити, щоб позбутися зла. Думаю, ви побачите, що це буде короткострокова поїздка", - заявив Трамп.

Виступаючи перед республіканцями в Палаті представників, президент США зазначив, що перемога вже багато в чому досягнута, але остаточної перемоги ще немає.

"Ми вже здобули перемогу в багатьох відношеннях, але нам цього недостатньо. Ми рухаємося вперед, сповнені рішучості як ніколи раніше домогтися остаточної перемоги, яка раз і назавжди покладе край цій давній небезпеці", - підкреслив він.

Також Трамп додав, що США разом з Ізраїлем "розгромили ворога", показавши перевагу в технічних навичках і військовій силі. За його словами, "іранські безпілотники та ракети було повністю знищено", а флот Ірану "зник".

"Усе лежить на дні океану - 46 кораблів. Ви можете в це повірити?", - сказав президент.

Крім того, він повідомив, що "трохи розлютився", коли військові замість того, щоб захоплювати кораблі, почали їх топити. У відповідь Трампу сказали, що топити кораблі "веселіше".

Резюмуючи Трамп додав, що якби він не розпочав операцію, то Іран атакував би тоді США протягом тижня, а також упродовж двох мав би вже ядерну зброю.