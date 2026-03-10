ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США вперше стримують Ізраїль в ударах по Ірану, - Axios

21:22 10.03.2026 Вт
2 хв
Вашингтон виступив проти ударів по конкретних об'єктах в Ірані
aimg Іван Носальський
США вперше стримують Ізраїль в ударах по Ірану, - Axios Фото: прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США попросили Ізраїль припинити атаки на енергетичну та нафтову інфраструктуру Ірану. Це перший випадок обмеження дій союзника з моменту початку спільної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: Трамп заявив про перемогу над Іраном і назвав війну "короткочасною"

Позиція США

За даними трьох джерел видання, Білий дім передав повідомлення ізраїльському керівництву і Генштабу ЦАХАЛ. Адміністрація Трампа виділяє три ключові причини для стримування:

  • удари по енергетиці шкодять населенню, яке переважно не підтримує чинний режим;
  • Трамп розглядає нафтову галузь Ірану як актив, з яким США зможуть працювати після війни (за аналогією з Венесуелою);
  • подальша ескалація може змусити Іран атакувати нафтові об'єкти сусідів.

"Варіант судного дня"

Як розповіло джерело Axios, Трамп розглядає тотальне знищення нафтової інфраструктури Ірану як крайній захід, який слід застосовувати тільки у відповідь на навмисну атаку Тегерана на паливні об'єкти в Перській затоці.

У соцмережі Truth Social президент США прямо натякнув: якщо Іран зважиться на такий крок, відповідь буде "у 20 разів сильнішою", що зробить відновлення Ірану як держави практично неможливим.

Реакція політикуму і Пентагону

Навіть шанувальники жорсткої лінії у США закликають до обережності. Сенатор Ліндсі Грем зазначив, що нафтова економіка стане в пригоді іранському народу для "нового життя після падіння режиму".

Зі свого боку, міністр оборони США Піт Хегсет дистанціював Вашингтон від нещодавніх атак на паливні сховища, наголосивши, що американські сили не брали участі в ударах по таких цілях.

Удари по нафтових об'єктах Ірану

Нагадаємо, 8 березня Ізраїль завдав масованих ударів по нафтових об'єктах Ірану. Зокрема, після атаки почалася пожежа на нафтопереробному заводі "Шахрана" в Тегерані.

Після цього ізраїльські ЗМІ написали про те, що посланці Трампа терміново прибудуть до Ізраїлю, оскільки у Вашингтоні вважають атаки на нафтові об'єкти не найкращою ідеєю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Нефть Ракетний удар
Новини
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком