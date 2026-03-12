Израиль уничтожил ядерный объект, где Иран проводил тайные опыты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по ядерному объекту Ирана. На нем иранский режим работал над "критическими возможностями в сфере разработки ядерного оружия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Под ударом оказался объект вблизи Тегерана, который идентифицирован как комплекс "Талеган". ЦАХАЛ нанес по нему серию ударов в течение последних дней.
Отмечается, что Иран использовал этот объект в течение последних лет для "разработки современных взрывчатых веществ и проведения секретных экспериментов" в рамках проекта AMAD (секретная иранская программа по разработке ядерного оружия).
"Иранский режим продолжает усилия по продвижению и развитию возможностей, необходимых для разработки ядерного оружия", - заявили в ЦАХАЛе.
Также отмечается, что недавний удар является частью серии операций, направленных на "дальнейшее подрывание ядерных амбиций иранского террористического режима".
Израиль уже атаковал комплекс "Талеган" в октябре 2024 года. Согласно данным израильских военных, Иран "принял меры для восстановления комплекса" после этих ударов.
Напомним, 8 марта Израиль нанес массированные удары по нефтяным объектам Ирана. В частности, после атаки начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Шахрана" в Тегеране.
После этого израильские СМИ написали о том, что посланцы президента США Дональда Трампа срочно прибудут в Израиль, поскольку в Вашингтоне считают атаки на нефтяные объекты не лучшей идеей.
Позже США попросили Израиль прекратить наносить удары по иранской энергетической и нефтяной инфраструктуре. Это первый случай ограничения действий союзника с момента начала совместной операции.
Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеоролике заявил, что его страна стремится помочь иранскому народу "освободиться от ига тирании".
По его словам, именно граждане Ирана должны сделать решающий шаг для смены власти в своей стране.