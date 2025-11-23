UA

Ізраїль призначив нового посла в Україні: хто ним став

Фото: новий посол Ізраїля в Україні Рої Розенблит (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Уряд Ізраїлю призначив новим послом в Україні Рої Розенбліта, який замінить на посаді Михайла Бродського. Бродський був послом Ізраїлю в Україні з 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ізраїльське видання "Вести".

Зазначається, що термін повноважень Бродського, призначеного ще у 2021 році за часів уряду Нафталі Беннета (зараз у влади перебуває уряд Біньяміна Нетаньяху), спливає, він отримає нове призначення. Розенбліт замінить його на посаді повноважного посла Ізраїлю в Україні.

З відкритих даних відомо, що Розенбліт раніше не працював у напрямку України. "Найближчою" до Східної Європи посадою була його робота радником у посольстві Ізраїлю у Москві.

Також Розенбліт раніше був послом за сумісництвом в країнах Тихоокеанського регіону, очолював дипломатичну місію в Сенегалі, а також працював радником у посольстві в Каїрі. Він є дипломованим спеціалістом з арабської мови, літератури та державної політики, а також з питань економіки.
 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до президента Ізраїлю Іцхака Герцога з листом, у якому просив помилувати прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, який перебуває під судом за корупційні звинувачення.

До цього Генеральна прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 ізраїльських посадовців, серед яких і прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу. Їх звинувачують у "геноциді" і "злочинах проти людяності" в секторі Газа.

Раніше Нетаньягу заявив, що має намір знову брати участь у виборах і боротися за новий мандат на посаді глави уряду. Вибори в Ізраїлі заплановані на жовтень 2026 року.

