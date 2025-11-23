Ізраїль призначив нового посла в Україні: хто ним став

Зазначається, що термін повноважень Бродського, призначеного ще у 2021 році за часів уряду Нафталі Беннета (зараз у влади перебуває уряд Біньяміна Нетаньяху), спливає, він отримає нове призначення. Розенбліт замінить його на посаді повноважного посла Ізраїлю в Україні.

З відкритих даних відомо, що Розенбліт раніше не працював у напрямку України. "Найближчою" до Східної Європи посадою була його робота радником у посольстві Ізраїлю у Москві.

Також Розенбліт раніше був послом за сумісництвом в країнах Тихоокеанського регіону, очолював дипломатичну місію в Сенегалі, а також працював радником у посольстві в Каїрі. Він є дипломованим спеціалістом з арабської мови, літератури та державної політики, а також з питань економіки.

