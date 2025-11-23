Израиль назначил нового посла в Украине: кто им стал

Отмечается, что срок полномочий Бродского, назначенного еще в 2021 году во времена правительства Нафтали Беннета (сейчас у власти находится правительство Биньямина Нетаньяху), истекает, он получит новое назначение. Розенблит заменит его на посту полномочного посла Израиля в Украине.

Из открытых данных известно, что Розенблит ранее не работал в направлении Украины. "Ближайшей" к Восточной Европе должностью была его работа советником в посольстве Израиля в Москве.

Также Розенблит ранее был послом по совместительству в странах Тихоокеанского региона, возглавлял дипломатическую миссию в Сенегале, а также работал советником в посольстве в Каире. Он является дипломированным специалистом по арабскому языку, литературе и государственной политике, а также по вопросам экономики.