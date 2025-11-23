Израиль назначил нового посла в Украине: кто им стал

Правительство Израиля назначило новым послом в Украине Рои Розенблита, который заменит на посту Михаила Бродского. Бродский был послом Израиля в Украине с 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание "Вести".
Отмечается, что срок полномочий Бродского, назначенного еще в 2021 году во времена правительства Нафтали Беннета (сейчас у власти находится правительство Биньямина Нетаньяху), истекает, он получит новое назначение. Розенблит заменит его на посту полномочного посла Израиля в Украине.
Из открытых данных известно, что Розенблит ранее не работал в направлении Украины. "Ближайшей" к Восточной Европе должностью была его работа советником в посольстве Израиля в Москве.
Также Розенблит ранее был послом по совместительству в странах Тихоокеанского региона, возглавлял дипломатическую миссию в Сенегале, а также работал советником в посольстве в Каире. Он является дипломированным специалистом по арабскому языку, литературе и государственной политике, а также по вопросам экономики.
Напомним, президент США Дональд Трамп обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с письмом, в котором просил помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который находится под судом за коррупционные обвинения.
До этого Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, среди которых и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Их обвиняют в "геноциде" и "преступлениях против человечности" в секторе Газа.
Ранее Нетаньяху заявил, что намерен снова участвовать в выборах и бороться за новый мандат на посту главы правительства. Выборы в Израиле запланированы на октябрь 2026 года.