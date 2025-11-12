ua en ru
Вбачає політичне переслідування. Трамп просить президента Ізраїлю помилувати Нетаньягу

США, Середа 12 листопада 2025 18:41
UA EN RU
Вбачає політичне переслідування. Трамп просить президента Ізраїлю помилувати Нетаньягу Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Американський лідер Дональд Трамп надіслав листа президентові Ізраїлю Іцхаку Герцогу, в якому попросив помилувати прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу, якого судять за корупцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Президент США у своєму листі нагадав про завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС, а також наголосив на рішучості Нетаньягу.

Трамп написав, що "абсолютно поважає незалежність ізраїльської системи правосуддя", але при цьому назвав "політичним, необґрунтованим переслідуванням" обвинувачення проти Нетаньягу в корупції.

"Тепер, коли ми досягли цих безпрецедентних успіхів і тримаємо ХАМАС під контролем, настав час дозволити Бібі об'єднати Ізраїль, помилувавши його й поклавши край цій законній війні раз і назавжди", - зазначив президент США.

Судовий процес над Нетаньягу наразі триває. Ізраїльського прем'єра звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою у трьох справах, пов'язаних з обвинуваченнями в корупції.

У резиденції президента Ізраїлю відповіли, що Герцог з повагою ставиться до Трампа, проте "будь-хто, хто просить про помилування, має подати офіційне прохання відповідно до встановлених процедур". Наразі Нетаньягу чи хтось з його родичів цього не зробили.

Нагадаємо, генеральна прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 ізраїльських посадовців, серед яких і прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу. Їх звинувачують у "геноциді" і "злочинах проти людяності" в секторі Газа.

Раніше Нетаньягу заявив, що має намір знову брати участь у виборах і боротися за новий мандат на посаді глави уряду. Вибори в Ізраїлі заплановані на жовтень 2026 року.

