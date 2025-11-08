Нетаньяху звинувачують у воєнних злочинах у секторі Гази: Стамбул видав ордер

Стамбульська Генеральна прокуратура видала ордери на арешт 37 ізраїльських посадовців, включно з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, за обвинуваченням у "геноциді" і "злочинах проти людяності" в секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію турецького державного агентства "Анадолу".

Повідомляють, що ордери на арешт видано щодо ключових представників ізраїльської влади.

Серед них прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, міністр оборони Ісраель Кац, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір, командувач Військово-морськими силами віце-адмірал Давид Саар Салама і низка інших чиновників.

Рішення стосується дій, які, на думку прокуратури, підпадають під статті про геноцид і злочини проти людяності.

Зв'язок із МКС

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже видав ордери на арешт Нетаньяху і низки ізраїльських чиновників.

Органи суду вважають, що під час військової операції в Газі у 2023-2024 роках вони організували напади на цивільне населення Палестини, що підпадає під "злочини проти людяності та військові злочини".