Нетаньяху звинувачують у воєнних злочинах у секторі Гази: Стамбул видав ордер
Стамбульська Генеральна прокуратура видала ордери на арешт 37 ізраїльських посадовців, включно з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, за обвинуваченням у "геноциді" і "злочинах проти людяності" в секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію турецького державного агентства "Анадолу".
Повідомляють, що ордери на арешт видано щодо ключових представників ізраїльської влади.
Серед них прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, міністр оборони Ісраель Кац, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір, командувач Військово-морськими силами віце-адмірал Давид Саар Салама і низка інших чиновників.
Рішення стосується дій, які, на думку прокуратури, підпадають під статті про геноцид і злочини проти людяності.
Зв'язок із МКС
Нагадаємо, що в листопаді минулого року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже видав ордери на арешт Нетаньяху і низки ізраїльських чиновників.
Органи суду вважають, що під час військової операції в Газі у 2023-2024 роках вони організували напади на цивільне населення Палестини, що підпадає під "злочини проти людяності та військові злочини".
Конфлікт Ізраїлю і Туреччини
Після дипломатичних обговорень союзники по Близькому Сходу узгодили нові параметри формування міжнародних стабілізаційних сил для сектору Газа, водночас Ізраїль і США домоглися, щоб турецька армія не входила до складу планованих Міжнародних стабілізаційних сил (ISF) після завершення активних бойових дій.
При цьому, Ізраїль має намір самостійно визначати склад міжнародних сил для розміщення в секторі Газа в рамках плану припинення вогню, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Нагадуємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що має намір знову брати участь у виборах і боротися за новий мандат на посаді глави уряду, заявивши про це в ефірі телеканалу Channel 14 на запитання про плани висунення на виборах, запланованих на жовтень 2026 року.
Зазначимо, що уряд Ізраїлю опинився на межі кризи після того, як міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір заявив про можливий вихід із коаліції, якщо прем'єр-міністр Нетаньяху не ліквідує ХАМАС і не запровадить смертну кару для терористів.