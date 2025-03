Ізраїль завдав масштабних ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа: що відомо

Як завили в ізраїльському військовому відомстві, наразі "завдаються масштабні удари по терористичних об'єктах, що належать терористичній організації ХАМАС в Секторі Газа".

Також у ЦАХАЛ розповіли, що після оцінки ситуації станом на 02:00 "буде внесено зміни" до оборонних вказівок Командування тилу ізраїльської армії. Це передбачає, зокрема, обмеження на роботу закладів освіти в ізраїльських населених пунктах біля Гази

"У рамках змін території громад поблизу Сектора Газа зміняться з повної активності на обмежену діяльність, тобто освітня діяльність буде заборонена", - розповіли ізраїльські військові.

Ізраїльські ЗМІ поширили заяву прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ізраеля Каца із наказом військовим "діяти рішуче" проти ХАМАС на тлі відмови бойовиків звільнити ізраїльських заручників.

В Офісі Нетаньягу заявили, що угруповання ХАМАС "відкинуло усі отримані пропозиції" від спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників щодо продовження перемир'я.

У своїй заяві, в якій оголошується про нічний удар по об'єктах бойовиків у Газі, в канцелярії ізраїльського прем'єра вказується, що атаки спрямовані на досягнення військових цілей Ізраїлю, які полягають у демонтажі військового та керівного потенціалу ХАМАС і поверненні заручників.

"Відтепер Ізраїль буде діяти проти ХАМАС з посиленням військової сили", - йдеться в повідомленні офісу Нетаньягу.

Там також додали, що плани щодо відновлення операцій ЦАХАЛу були схвалені минулого тижня політичним ешелоном країни.

Американське видання Axios із посиланням на неназваних ізраїльських офіційних осіб пише, що офіційний Єрусалим заздалегідь поінформував адміністрацію президента США Дональда Трампа про сьогоднішні нічні удари ЦАХАЛ у Газі разом із цілями відновлення військових операцій в анклаві.

Між тим арабське Al Jazeera повідомляє, що в результаті ізраїльських авіаударів по Сектору Газа загинули щонайменше 20 осіб.

Пізніше Al Jazeera з посиланням на медиків із Гази розповіло, що кількість загиблих у результаті нових ізраїльських ударів зросла до 59 осіб, були поранені 150 людей по усій території Сектору Газа. Також повідомляється, що серед постраждалих є кілька дітей.

Terrifying scenes out of Gaza, as Israel renews bombardment, targeting whatever remains of residential buildings. This is following two weeks of a complete siege on Gaza to starve Palestinians & drone strikes that have killed dozens, including several aid & media workers in… pic.twitter.com/tn16o4PofK