Ізраїль завдав масштабних ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа: що відомо

Ізраїльська армія у ніч проти 18 березня поновила проведення військової операції на території Сектору Газа. Було завдано ударів по об'єктах бойовиків ХАМАС у цьому анклаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю ( ЦАХАЛ ) та Times of Israel .

Як завили в ізраїльському військовому відомстві, наразі "завдаються масштабні удари по терористичних об'єктах, що належать терористичній організації ХАМАС в Секторі Газа".

Також у ЦАХАЛ розповіли, що після оцінки ситуації станом на 02:00 "буде внесено зміни" до оборонних вказівок Командування тилу ізраїльської армії. Це передбачає, зокрема, обмеження на роботу закладів освіти в ізраїльських населених пунктах біля Гази

"У рамках змін території громад поблизу Сектора Газа зміняться з повної активності на обмежену діяльність, тобто освітня діяльність буде заборонена", - розповіли ізраїльські військові.

Єрусалим назвав причину відновлення військової операції у Газі

Ізраїльські ЗМІ поширили заяву прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ізраеля Каца із наказом військовим "діяти рішуче" проти ХАМАС на тлі відмови бойовиків звільнити ізраїльських заручників.

В Офісі Нетаньягу заявили, що угруповання ХАМАС "відкинуло усі отримані пропозиції" від спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників щодо продовження перемир'я.

У своїй заяві, в якій оголошується про нічний удар по об'єктах бойовиків у Газі, в канцелярії ізраїльського прем'єра вказується, що атаки спрямовані на досягнення військових цілей Ізраїлю, які полягають у демонтажі військового та керівного потенціалу ХАМАС і поверненні заручників.

"Відтепер Ізраїль буде діяти проти ХАМАС з посиленням військової сили", - йдеться в повідомленні офісу Нетаньягу.

Там також додали, що плани щодо відновлення операцій ЦАХАЛу були схвалені минулого тижня політичним ешелоном країни.

Ізраїль попередив США про атаку в Секторі Газа

Американське видання Axios із посиланням на неназваних ізраїльських офіційних осіб пише, що офіційний Єрусалим заздалегідь поінформував адміністрацію президента США Дональда Трампа про сьогоднішні нічні удари ЦАХАЛ у Газі разом із цілями відновлення військових операцій в анклаві.

Повідомлення в ЗМІ про жертви та авіаудари з десятків винищувачів

Між тим арабське Al Jazeera повідомляє, що в результаті ізраїльських авіаударів по Сектору Газа загинули щонайменше 20 осіб.

באל-ג'זירה טוענים: לפחות 20 הרוגים כתוצאה מתקיפות צה"ל ברצועת עזה pic.twitter.com/H5rVok5u1f — ספיר ליפקין Sapir Lipkin سابير ليبكين (@sapirlipkin) March 18, 2025

Пізніше Al Jazeera з посиланням на медиків із Гази розповіло, що кількість загиблих у результаті нових ізраїльських ударів зросла до 59 осіб, були поранені 150 людей по усій території Сектору Газа. Також повідомляється, що серед постраждалих є кілька дітей.

Terrifying scenes out of Gaza, as Israel renews bombardment, targeting whatever remains of residential buildings. This is following two weeks of a complete siege on Gaza to starve Palestinians & drone strikes that have killed dozens, including several aid & media workers in… pic.twitter.com/tn16o4PofK — Sana Saeed (@SanaSaeed) March 18, 2025

За словами медиків і очевидців, було вражено три будинки в Дейр-ель-Балах в центрі Гази, будівлю в місті Газа та цілі в Хан-Юнісі та Рафаху.

Ізраїльська преса пише, що в результаті атаки десятки цілей були вражені, і що в операціях беруть участь десятки винищувачів.

Перемир'я в Секторі Газа та порушення умов угоди

Нагадаємо, від 19 січня між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС розпочала дію угода про припинення вогню та взаємний обмін заручниками.

На першому етапі заплановані припинення активних бойових дій та кілька раундів обміну заручниками. Далі Ізраїль зобов'язався поступово вивести війська з більшої частини Сектору Газа, але збереже контроль за буферною зоною для захисту своїх кордонів. Разом з тим попри перемир'я, в анклаві час від часу трапляються випадки активізації бойових дій.

Також РБК-Україна писало, що з лютого між ізраїльською стороною та представниками ХАМАС почалися переговори про другу фазу перемир'я в анклаві. Річ у тім, що запланований час початку припинення вогню, яке декларується угодою Ізраїлю та ХАМАС минув. Бойовики з палестинського угруповання досі не надіслали список трьох жінок-заручниць, які мали бути звільнені пізніше 19 січня.

Додамо, влада Ізраїль неодноразово попереджувала ХАМАС про можливість поновлення військової операції у Газі, якщо бойовики не погодяться на запропоновану американською стороною угоду щодо продовження перемир'я, та не виконають її умови.

Близько тижня тому Ізраїль припинив постачання електроенергії в Сектор Газа, щоб посилити тиск на ХАМАС