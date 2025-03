Израиль нанес масштабные удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа: что известно

Как завили в израильском военном ведомстве, сейчас "наносятся масштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в Секторе Газа".

Также в ЦАХАЛ рассказали, что после оценки ситуации по состоянию на 02:00 "будут внесены изменения" в оборонительные указания Командования тыла израильской армии. Это предусматривает, в частности, ограничения на работу учебных заведений в израильских населенных пунктах возле Газы

"В рамках изменений территории общин вблизи Сектора Газа изменятся с полной активности на ограниченную деятельность, то есть образовательная деятельность будет запрещена", - рассказали израильские военные.

Израильские СМИ распространили заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца с приказом военным "действовать решительно" против ХАМАС на фоне отказа боевиков освободить израильских заложников.

В Офисе Нетаньяху заявили, что группировка ХАМАС "отвергла все полученные предложения" от специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников о продлении перемирия.

В своем заявлении, в котором объявляется о ночном ударе по объектам боевиков в Газе, в канцелярии израильского премьера указывается, что атаки направлены на достижение военных целей Израиля, которые заключаются в демонтаже военного и руководящего потенциала ХАМАС и возвращении заложников.

"Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с усилением военной силы", - говорится в сообщении офиса Нетаньяху.

Там также добавили, что планы по возобновлению операций ЦАХАЛа были одобрены на прошлой неделе политическим эшелоном страны.

Американское издание Axios со ссылкой на неназванных израильских официальных лиц пишет, что официальный Иерусалим заранее проинформировал администрацию президента США Дональда Трампа о сегодняшних ночных ударах ЦАХАЛ в Газе вместе с целями возобновления военных операций в анклаве.

Между тем арабское Al Jazeera сообщает, что в результате израильских авиаударов по Сектору Газа погибли по меньшей мере 20 человек.

Позже Al Jazeera со ссылкой на медиков из Газы рассказало, что количество погибших в результате новых израильских ударов возросло до 59 человек, были ранены 150 человек по всей территории Сектора Газа. Также сообщается, что среди пострадавших несколько детей.

Terrifying scenes out of Gaza, as Israel renews bombardment, targeting whatever remains of residential buildings. This is following two weeks of a complete siege on Gaza to starve Palestinians & drone strikes that have killed dozens, including several aid & media workers in… pic.twitter.com/tn16o4PofK