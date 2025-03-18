Израиль нанес масштабные удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа: что известно

Израильская армия в ночь на 18 марта возобновила проведение военной операции на территории Сектора Газа. Были нанесены удары по объектам боевиков ХАМАС в этом анклаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ ) и Times of Israel .

Как завили в израильском военном ведомстве, сейчас "наносятся масштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в Секторе Газа".

Также в ЦАХАЛ рассказали, что после оценки ситуации по состоянию на 02:00 "будут внесены изменения" в оборонительные указания Командования тыла израильской армии. Это предусматривает, в частности, ограничения на работу учебных заведений в израильских населенных пунктах возле Газы

"В рамках изменений территории общин вблизи Сектора Газа изменятся с полной активности на ограниченную деятельность, то есть образовательная деятельность будет запрещена", - рассказали израильские военные.

Иерусалим назвал причину возобновления военной операции в Газе

Израильские СМИ распространили заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца с приказом военным "действовать решительно" против ХАМАС на фоне отказа боевиков освободить израильских заложников.

В Офисе Нетаньяху заявили, что группировка ХАМАС "отвергла все полученные предложения" от специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников о продлении перемирия.

В своем заявлении, в котором объявляется о ночном ударе по объектам боевиков в Газе, в канцелярии израильского премьера указывается, что атаки направлены на достижение военных целей Израиля, которые заключаются в демонтаже военного и руководящего потенциала ХАМАС и возвращении заложников.

"Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с усилением военной силы", - говорится в сообщении офиса Нетаньяху.

Там также добавили, что планы по возобновлению операций ЦАХАЛа были одобрены на прошлой неделе политическим эшелоном страны.

Израиль предупредил США об атаке в Секторе Газа

Американское издание Axios со ссылкой на неназванных израильских официальных лиц пишет, что официальный Иерусалим заранее проинформировал администрацию президента США Дональда Трампа о сегодняшних ночных ударах ЦАХАЛ в Газе вместе с целями возобновления военных операций в анклаве.

Сообщения в СМИ о жертвах и авиаударах с десятков истребителей

Между тем арабское Al Jazeera сообщает, что в результате израильских авиаударов по Сектору Газа погибли по меньшей мере 20 человек.

באל-ג'זירה טוענים: לפחות 20 הרוגים כתוצאה מתקיפות צה "ל ברצועת עזה pic.twitter.com/H5rVok5u1f - ספיר ליפקין Sapir Lipkin سابير ليبكين (@sapirlipkin) 18 марта 2025 года

Позже Al Jazeera со ссылкой на медиков из Газы рассказало, что количество погибших в результате новых израильских ударов возросло до 59 человек, были ранены 150 человек по всей территории Сектора Газа. Также сообщается, что среди пострадавших несколько детей.

Terrifying scenes out of Gaza, as Israel renews bombardment, targeting whatever remains of residential buildings. This is following two weeks of a complete siege on Gaza to starve Palestinians & drone strikes that have killed dozens, including several aid & media workers in… pic.twitter.com/tn16o4PofK — Sana Saeed (@SanaSaeed) March 18, 2025

По словам медиков и очевидцев, было поражено три дома в Дейр-эль-Балах в центре Газы, здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе.

Израильская пресса пишет, что в результате атаки десятки целей были поражены, и что в операциях участвуют десятки истребителей.

Перемирие в Секторе Газа и нарушение условий соглашения

Напомним, с 19 января между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС начало действие соглашение о прекращении огня и взаимном обмене заложниками.

На первом этапе запланированы прекращение активных боевых действий и несколько раундов обмена заложниками. Далее Израиль обязался постепенно вывести войска из большей части Сектора Газа, но сохранит контроль за буферной зоной для защиты своих границ. Вместе с тем несмотря на перемирие, в анклаве время от времени случаются случаи активизации боевых действий.

Также РБК-Украина писало, что с февраля между израильской стороной и представителями ХАМАС начались переговоры о второй фазе перемирия в анклаве. Дело в том, что запланированное время начала прекращения огня, которое декларируется соглашением Израиля и ХАМАС истекло. Боевики из палестинской группировки до сих пор не прислали список трех женщин-заложниц, которые должны были быть освобождены позже 19 января.

Добавим, власти Израиля неоднократно предупреждали ХАМАС о возможности возобновления военной операции в Газе, если боевики не согласятся на предложенное американской стороной соглашение о продлении перемирия, и не выполнят его условия.

Около недели назад Израиль прекратил поставки электроэнергии в Сектор Газа, чтобы усилить давление на ХАМАС