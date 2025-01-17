Угода Ізраїлю і ХАМАС. У Нетаньяху заявили, що перші заручники будуть звільнені 19 січня

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю заявляє, що звільнення заручників у рамках угоди з ХАМАС розпочнеться без затримок. Очікується, що перші заручники будуть звільнені 19 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Ізраїлю.

Варто зазначити, що у неділю, 19 січня, очікується звільнення трьох заручниць.

Очікується, що угода між Ізраїлем та ХАМАС буде затверджена ввечері 18 січня. Після схвалення урядом угоди Верховний суд Ізраїлю все ще може розглядати оскарження окремих елементів угоди, але очікується, що він не втручається.

"Відповідно до рішення військово-політичного кабінету та уряду, а також набуттям чинності угоди, звільнення заручників може відбутися вже в неділю, як і планувалося", - йдеться у повідомленні.

Угода Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, 15 січня Ізраїль та ХАМАС за участі посередників досягли угоди щодо Сектору Газа. Угода відкриває шлях до припинення вогню.

Посередниками між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС виступили США, Катар і Єгипет.

Передбачається, що в рамках угоди ХАМАС поетапно відпустить ізраїльських заручників. На першому етапі, який триватиме 42 дні, терористи мають звільнити 33 особи. Це жінки, діти, старі та хворі.

Друга фаза передбачає звільнення інших полонених, а третя - повернення тіл заручників.

Ізраїльський Кабінет безпеки має затвердити угоду з ХАМАС. Вчора, 16 січня, В офісі прем'єра Ізраїлю заявили, що засідання відклали, оскільки ХАМАС відмовився від деяких домовленостей. Проте саме угруповування відкидає звинувачення.

Детальніше про угоду Ізраїлю з ХАМАС та що вона означає - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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