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Ізраїль припиняє постачання електроенергії в Газу, щоб посилити тиск на ХАМАС

Неділя 09 березня 2025 18:20
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Ізраїль припиняє постачання електроенергії в Газу, щоб посилити тиск на ХАМАС Фото: Ізраїль пригрозив Хамасу відновленням військових дій (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен доручив Ізраїльській електричній корпорації (IES) негайно відключити подачу електроенергії в Газу. Таким чином, він намагається посилити тиск на анклав, де, як і раніше, утримують 59 заручників, викрадених в Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми задіємо всі доступні нам інструменти, щоб усі заручники повернулися, і ми гарантуємо, що ХАМАС не опиниться в Газі "наступного дня", - заявив Коен у відеозверненні.

Як пише видання, офіс міністра енергетики розповсюдив лист, надісланий в IES, з вимогою припинити продаж електроенергії газовим електростанціям.

Цей крок було зроблено після того, як Ізраїль оголосив про припинення ввезення товарів у Газу через відмову ХАМАС прийняти пропозицію про продовження початкового етапу угоди про припинення вогню і звільнення заручників. Крім того, Ізраїль пригрозив додатковими наслідками і відновленням військових дій.

Раніше минулого тижня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що готовий посилити тиск і не виключає повного вимкнення електроенергії в Газі, якщо ХАМАС не піде на поступки в переговорах про звільнення заручників і закінчення війни.

Нагадаємо, вчора агентство Reuters писало, що Ізраїль і ХАМАС готуються до наступного етапу переговорів про продовження припинення вогню в Газі. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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