Угода щодо Сектору Газа. У Нетаньяху назвали дату початку переговорів про другу фазу

Переговори про другу фазу угоди щодо Сектору Газа розпочнуться в понеділок, 3 січня 2024 року. Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху цього дня зустрінеться зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Повідомляється, що зустріч відбудеться у Вашингтоні. На ній сторони почнуть переговори про другий етап угоди зі звільнення заручників.

Понеділок - це 16-й день першого етапу угоди про припинення вогню в Газі. І саме цього дня за графіком мають розпочатися переговори про другу фазу.

До зустрічі з ізраїльським прем'єром Віткофф також проведе переговори з прем'єр-міністром Катару і високопоставленими єгипетськими чиновниками. Наразі незрозуміло, куди будуть направлені делегації, які погодять перехід до другого етапу.

Що відомо про другу фазу

Зазначимо, перший етап триватиме протягом 42 днів (з 19 січня 2025 року), і протягом цього терміну терористи ХАМАС мають звільнити 33 ізраїльських заручників. Початок переговорів про другу фазу поки лише означає, що перший етап іде за планом.

Як пишуть західні медіа, параметри угоди щодо другої фази все ще обговорюються. Але згідно з початковими домовленостями, цей етап за фактом означає завершення війни в Секторі Газа, оскільки передбачає виведення ізраїльських військ. Третій етап стосується вже повоєнного відновлення регіону.