Ізраїль завдав авіаударів по цілях на сході Лівану, - Reuters

Ці авіаудари у неділю, 7 квітня, відбулися через кілька годин після того, як підтримувана Іраном організація "Хезболла" заявила про збиття ізраїльського безпілотника над Ліваном.

У повідомленні "Хезболли" вказувалося, що цей збитий дрон відноситься до типу Hermes 900.

Після цього, як розповіли Reuters два джерела в ліванських службах безпеки, ізраїльська Армія оборони (ЦАХАЛ) вдарила по долині Бекаа на сході Лівану.

За їх словами, ціллю ізраїльської атаки був тренувальний табір, що належить "Хезболлі", який розташований у селі Джанта, поблизу кордону з Сирією. Також зазначається, що один з ударів нібито було завдано по місту Сафрі, поблизу східного міста Баальбек, і що втрат немає.

Додамо, що у заяві ЦАХАЛ ввечері у суботу також йшлося про падіння збитого ізраїльського безпілотника на територію Лівану.

"Нещодавно ракета "земля-повітря" була запущена в бік БПЛА IAF (Ізраїльська Армія оборони, - ред.), що діяв у повітряному просторі Лівану. В результаті БПЛА був підбитий і впав на території Лівану. Інцидент розслідується", - йдеться у заяві військових.

Бої Ізраїля з "Хезболлою"

Нагадаємо, бойовики "Хезболли" неодноразово намагалися завдавати ударів по Ізраїлю з території Лівану. Це активувалося після того, як Ізраїль розпочав війну з ХАМАСом.

Нещодавно прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна готова розпочати війну з "Хезболлою".

Також повідомлялося, що 8 січня у південному Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув старший командир елітних сил "Хезболла Радван". Раніше, 6 січня, ізраїльські військові завдали ряд ударів по південному Лівану після того, як рано вранці північною частиною Ізраїлю було випущено близько 40 ракет.

Також повідомлялося, що 20 грудня минулого року винищувачі армії оборони Ізраїлю атакували оперативний командний центр "Хезболли" у Лівані. Крім того, наприкінці 2023 року міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив "Хезболлу", що ЦАХАЛ вживе заходів, щоб зрушити бойовиків від кордону з Ліваном, якщо атаки не припиняться.

Нещодавно начальник Генерального штабу Сил оборони Ізраїля заявив про готовність до потенційної війни з "Хезболлою".

Зауважимо також, після того, як 1 квітня по столиці Сирії Дамаску було завдано ракетного удару, і одним із загиблих виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді, угруповання "Хезболла" попередило Ізраїль, що готове до війни. Лідер угруповання Хасан Насралла 5 квітня заявив, що відповідь з боку Ірану, безсумнівно, буде. Однак, за його словами, його угруповання не буде "втручатися у такі рішення".

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