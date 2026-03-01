Ізраїль завдає нових ударів по Ірану: що відомо

У неділю, 1 березня, Ізраїль знову атакував Іран. Вибухи лунають у кількох районах Тегерану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Збройних сил Ізраїлю.
Читайте також: "Удар небаченої сили": Трамп пригрозив Ірану розплатою за підготовку нової атаки
Ізраїльські військові повідомили, що вдарили по штаб-квартирі іранського терористичного режиму в Тегерані.
"Вперше з початку операції "Ревучий лев" ВПС Ізраїлю завдають ударів по цілях, що належать іранському терористичному режиму, в самому серці Тегерана. Протягом минулої доби ВПС Ірану завдали масштабних ударів, щоб встановити повітряну перевагу та прокласти шлях до Тегерана", - зазначили у ЦАХАЛі.
Тим часом у мережі публікують кадри, на яких видно густий дим, що піднімається над окремими частинами столиці Ірану. Повідомляється, що Ізраїль атакував Тереран ракетами.
Нагадаємо, вчора, 28 лютого, Ізраїль та США завдали превентивного удару по Ірану для нейтралізації загроз безпеці. По всьому Ізраїлю було запроваджено надзвичайний стан.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку режиму аятол.
У відповідь Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Також Тегеран завдав ударів по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії.
Вже відомо про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Також внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю загинули щонайменше четверо членів сім'ї Хаменеї та низка високопоставлених чиновників країни.
Державне телебачення Ірану також підтвердило загибель міністра оборони та начальника Генерального штабу країни під час авіаудара.
Всі подробиці атаки США та Ізраїлю на Іран читайте у матеріалі РБК-Україна.