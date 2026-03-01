Ізраїль завдає нових ударів по Ірану: що відомо

Удари по Ірану

Нагадаємо, вчора, 28 лютого, Ізраїль та США завдали превентивного удару по Ірану для нейтралізації загроз безпеці. По всьому Ізраїлю було запроваджено надзвичайний стан.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку режиму аятол.

У відповідь Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Також Тегеран завдав ударів по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії.

Вже відомо про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Також внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю загинули щонайменше четверо членів сім'ї Хаменеї та низка високопоставлених чиновників країни.

Державне телебачення Ірану також підтвердило загибель міністра оборони та начальника Генерального штабу країни під час авіаудара.

