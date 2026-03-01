Израиль наносит новые удары по Ирану: что известно

Удары по Ирану

Напомним, вчера, 28 февраля, Израиль и США нанесли превентивный удар по Ирану для нейтрализации угроз безопасности. По всему Израилю было введено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны режима аятолл.

В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Также Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.

Уже известно о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Также в результате серии ракетных ударов США и Израиля погибли по меньшей мере четверо членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников страны.

Государственное телевидение Ирана также подтвердило гибель министра обороны и начальника Генерального штаба страны во время авиаудара.

