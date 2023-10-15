Ізраїль запровадив заборонену зону на кордоні з Ліваном: що сталось

Після стрілянини на півночі Ізраїля , Єрусалим запровадив чотирьох кілометрову заборонену зону на кордоні з Ліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу (Збройні сили Ізраїля".

"Прохання до мирних жителів у районі до двох кілометрів від кордону залишатися поблизу охоронних зон. Крім того, GPS було обмежено в зонах активних бойових дій відповідно до різних оперативних потреб", - додає пресслужба.

Обмеження GPS в забороненій зоні можуть спричинити тимчасові збої в програмах на основі визначення місцезнаходження.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголосило на планах знищити ХАМАС.

Від початку конфлікту ліванська "Хезболла" підтримує ХАМАС й завдає удари по території Ізраїля. Також нещодавно під час обстрілу з боку Ізраїля по прикордонню Лівану загинув один із відеооператорів Reuters. Зокрема "Хезболла" нещодавно заявила про готовність приєднатися до війни бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю.