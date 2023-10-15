Израиль ввел запретную зону на границе с Ливаном: что произошло
После стрельбы на севере Израиля, Иерусалим ввел четырех километровую запретную зону на границе с Ливаном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа (Вооруженные силы Израиля".
"Просьба к мирным жителям в районе до двух километров от границы оставаться вблизи охранных зон. Кроме того, GPS было ограничено в зонах активных боевых действий в соответствии с различными оперативными потребностями", - добавляет пресс-служба.
Ограничения GPS в запретной зоне могут вызвать временные сбои в программах на основе определения местоположения.
Вторжение ХАМАС в Израиль
7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских, а также взяли под контроль некоторые военные объекты.
Израиль, в свою очередь, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии отметило планы уничтожить ХАМАС.
С начала конфликта ливанская "Хезболла" поддерживает ХАМАС и наносит удары по территории Израиля. Также недавно во время обстрела со стороны Израиля по границе Ливана погиб один из видеооператоров Reuters. В частности "Хезболла" недавно заявила о готовности присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.
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