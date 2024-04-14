Израиль призвал генсека ООН осудить Иран. Он отреагировал

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом осудить Иран за его сегодняшнее нападение на Израиль. Гутерриш осудил "серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака на Израиль со стороны Ирана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в соцсети X и New York Times .

"Иран нарушил устав ООН и продемонстрировал, что является угрозой глобальному миру и безопасности. Где твой голос?? Где твое осуждение?? Просыпайся!!!" – написал Гилад Эрдан, тэгнув Гутерриша.

Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке.

"Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака на Израиль со стороны Исламской Республики Иран сегодня вечером", – говорится в его заявлении.

Гутерриш убежден, что регион рискует погрузиться в более глубокую и масштабную войну "на нескольких фронтах".

"Я неоднократно отмечал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну", - отметил генсек.