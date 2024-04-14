Израиль призвал генсека ООН осудить Иран. Он отреагировал
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом осудить Иран за его сегодняшнее нападение на Израиль. Гутерриш осудил "серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака на Израиль со стороны Ирана".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в соцсети X и New York Times.
"Иран нарушил устав ООН и продемонстрировал, что является угрозой глобальному миру и безопасности. Где твой голос?? Где твое осуждение?? Просыпайся!!!" – написал Гилад Эрдан, тэгнув Гутерриша.
Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке.
"Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака на Израиль со стороны Исламской Республики Иран сегодня вечером", – говорится в его заявлении.
Гутерриш убежден, что регион рискует погрузиться в более глубокую и масштабную войну "на нескольких фронтах".
"Я неоднократно отмечал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну", - отметил генсек.
Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью более 200 дронов. Такие данные приводит ЦАХАЛ. АВС со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Иран запустил по территории Израиля уже около 150 ракет.
Израильские ВВС с участием американских сил совершают перехват.
В ряде регионов Израиля была объявлена воздушная тревога, в Иерусалиме и других городах слышали взрывы. От падения обломков пострадал 10-летний ребенок.
Израильские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль планирует "серьезный ответ" на беспрецедентный запуск беспилотников с территории Ирана.
О причинах конфликта – в материале РБК-Украина.
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