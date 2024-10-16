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Ізраїль вже спланував відповідь на атаку Ірану: CNN дізналося терміни удару

Ізраїль, Середа 16 жовтня 2024 15:44
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Ізраїль вже спланував відповідь на атаку Ірану: CNN дізналося терміни удару Фото: (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль підготував відповідь на атаку Ірану. Американські дипломати очікують, що це відбудеться до проведення президентських виборів в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Анонімне джерело телеканалу заявило, що план ізраїльської відповіді на атаку Ірану 1 жовтня, вже готовий.

CNN також звернувся за коментарем до міністерства оборони Ізраїлю.

Ізраїльські офіційні особи, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, запевнили США, що контрудар по Ірану буде обмежений військовими цілями, а не нафтовими чи ядерними об'єктами, повідомляє джерело.

Водночас, за даними видання, американські офіційні особи очікують, що Ізраїль помститься за атаку Ірану до 5 листопада - дня президентських виборів в США.

Атака на Ізраїль

Нагадаємо, що вже кілька місяців, як з кожним днем все більше загострюються протистояння Ізраїлю та "Хезболли".

Минулого місяця ЦАХАЛ завдав масований авіаудар по території Лівану, внаслідок якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Тоді Іран пообіцяв відповідь і вже у ніч на 2 жовтня Іран влаштував масовану атаку на Ізраїль.

Більш детально про обстріл - у матеріалі РБК-Україна.

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